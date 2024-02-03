03 февраля 2024
02 февраля 2024

На Челябинскую область надвигаются снежные метели и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеходный переход, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Синоптики предупредили об ухудшении погоды Фото:

С 5 февраля в Челябинской области ожидаются снежные метели, местами переходящие в дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В регионе с 5 февраля ожидаются осадки. Ночью и днем в виде снега и мокрого снега, в восточной половине области временами с дождем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Синоптики отмечают, что в отдельных районах Челябинской области возможны метели. На дорогах водителям и пешеходам стоит опасаться гололедицы.

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С 5 февраля в Челябинской области ожидаются снежные метели, местами переходящие в дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В регионе с 5 февраля ожидаются осадки. Ночью и днем в виде снега и мокрого снега, в восточной половине области временами с дождем», — сообщили в пресс-службе ведомства. Синоптики отмечают, что в отдельных районах Челябинской области возможны метели. На дорогах водителям и пешеходам стоит опасаться гололедицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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