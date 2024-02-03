На Челябинскую область надвигаются снежные метели и дожди

Синоптики предупредили об ухудшении погоды
С 5 февраля в Челябинской области ожидаются снежные метели, местами переходящие в дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В регионе с 5 февраля ожидаются осадки. Ночью и днем в виде снега и мокрого снега, в восточной половине области временами с дождем», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Синоптики отмечают, что в отдельных районах Челябинской области возможны метели. На дорогах водителям и пешеходам стоит опасаться гололедицы.
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