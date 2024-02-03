03 февраля 2024
02 февраля 2024

В МЧС предупредили пермяков о сильном ветре и сходе льда с крыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, глыба льда, лед
Гражданам рекомендовано соблюдать особую осторожность из-за непогоды Фото:

На территории Пермского края 5 февраля ожидается сильный ветер, возможны обрывы ЛЭП и сход снега и льда. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Прикамье 5 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: утром и днем в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередачи, сход снега и льда с крыш», — написано в telegram-канале ведомства.

Погодные условия могут стать причинами аварий на системах ЖКХ. Спасатели отмечают, что в этот день не исключены заторы на дорогах и увеличение ДТП.

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На территории Пермского края 5 февраля ожидается сильный ветер, возможны обрывы ЛЭП и сход снега и льда. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В Прикамье 5 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: утром и днем в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередачи, сход снега и льда с крыш», — написано в telegram-канале ведомства. Погодные условия могут стать причинами аварий на системах ЖКХ. Спасатели отмечают, что в этот день не исключены заторы на дорогах и увеличение ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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