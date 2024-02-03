В МЧС предупредили пермяков о сильном ветре и сходе льда с крыш

Гражданам рекомендовано соблюдать особую осторожность из-за непогоды
На территории Пермского края 5 февраля ожидается сильный ветер, возможны обрывы ЛЭП и сход снега и льда. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В Прикамье 5 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: утром и днем в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередачи, сход снега и льда с крыш», — написано в telegram-канале ведомства.
Погодные условия могут стать причинами аварий на системах ЖКХ. Спасатели отмечают, что в этот день не исключены заторы на дорогах и увеличение ДТП.
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