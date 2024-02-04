Экс-депутата Госдумы Пономарева* обвинили в госизмене

ФСБ России возбудила несколько уголовных дел против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (иноагент), в частности, по статье «Госизмена». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Были собраны материалы, на основе которых возбуждены дела против Пономарева — о государственной измене в форме перехода на сторону противника. А также об участии в деятельности организации, признанной в России террористической», — заявил источник РИА Новости.
Помимо этого, уголовные дела касаются призывов, которые направленных против безопасности государства. Как сообщил источник, все дела объединятся в одном производстве.
Пономарев покинул Россию в 2014 году. Тогда против него возбудили уголовное дело о растрате. Некоторое время он жил в США, а затем переехал на Украину. Там он получил гражданство. После начала спецоперации он был объявлен в розыск за фейки о российской армии.
*Пономарев признан в РФ иноагентом
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