Экс-депутата Госдумы Пономарева* обвинили в госизмене

04 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Иноагент Илья Пономарев сбежал из России в 2014 году Фото: личная страница Ильи Пономарева в соцсети ФСБ России возбудила несколько уголовных дел против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (иноагент), в частности, по статье «Госизмена». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Были собраны материалы, на основе которых возбуждены дела против Пономарева — о государственной измене в форме перехода на сторону противника. А также об участии в деятельности организации, признанной в России террористической», — заявил источник РИА Новости. Помимо этого, уголовные дела касаются призывов, которые направленных против безопасности государства. Как сообщил источник, все дела объединятся в одном производстве. Пономарев покинул Россию в 2014 году. Тогда против него возбудили уголовное дело о растрате. Некоторое время он жил в США, а затем переехал на Украину. Там он получил гражданство. После начала спецоперации он был объявлен в розыск за фейки о российской армии. *Пономарев признан в РФ иноагентом

ФСБ России возбудила несколько уголовных дел против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (иноагент), в частности, по статье «Госизмена». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Были собраны материалы, на основе которых возбуждены дела против Пономарева — о государственной измене в форме перехода на сторону противника. А также об участии в деятельности организации, признанной в России террористической», — заявил источник РИА Новости. Помимо этого, уголовные дела касаются призывов, которые направленных против безопасности государства. Как сообщил источник, все дела объединятся в одном производстве. Пономарев покинул Россию в 2014 году. Тогда против него возбудили уголовное дело о растрате. Некоторое время он жил в США, а затем переехал на Украину. Там он получил гражданство. После начала спецоперации он был объявлен в розыск за фейки о российской армии. *Пономарев признан в РФ иноагентом