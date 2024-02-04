За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек. Фото, видео

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Шестимиллионный гость выставки «Россия» в качестве подарка получил поездку в Салехард Фото:

Спустя три месяца после открытия Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Его вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой поздравили организаторы выставки и администрация ЯНАО. В качестве подарка Дмитрий получил поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля Выставке «Россия» ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Ее слова приводит пресс-служба форума.

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова рассказала, что в ходе поездки семья шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова пройдет церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников. Там они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики, отметила она.

«Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на Выставку несколько раз», — сказал Дмитрий Ершов. Он и его супруга поблагодарили организаторов выставки за теплый прием.

Ранее был вознагражден четырехмиллионный гость выставки «Россия». Им стала Дарья Молодцова из Тулы. В качестве приза Дарья получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.

Выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она проходит в Москве, на территории ВДНХ.

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Спустя три месяца после открытия Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Его вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой поздравили организаторы выставки и администрация ЯНАО. В качестве подарка Дмитрий получил поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Об этом сообщили в пресс-службе выставки. «Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля Выставке «Россия» ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Ее слова приводит пресс-служба форума. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова рассказала, что в ходе поездки семья шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова пройдет церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников. Там они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики, отметила она. «Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на Выставку несколько раз», — сказал Дмитрий Ершов. Он и его супруга поблагодарили организаторов выставки за теплый прием. Ранее был вознагражден четырехмиллионный гость выставки «Россия». Им стала Дарья Молодцова из Тулы. В качестве приза Дарья получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она проходит в Москве, на территории ВДНХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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