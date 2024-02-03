03 февраля 2024

Челябинская самбистка победила на Первенстве России

Ева Огнивова завоевала золото национального чемпионата по самбо
© Служба новостей «URA.RU»
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Моряк-разведчик Вячеслав на тренировке по самбо. Екатеринбург , боевые искусства, детский спорт, спорт, дети, спортивная форма, самбо, экипировка
Ева Огнивова порадовала всех любителей спортивных единоборств региона Фото:

Челябинская самбистка Ева Огнивова одержала победу на Первенстве России среди девушек от 16 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

«По результатам четвертого дня Первенства России U-18 в категории девушки до 72 кг первое место заняла Ева Огниавова из Челябинска. В финале она одержала победу над своей соперницей из Самарской области Екатериной Фадеевой», — говорится на сайте федерации самбо.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил чемпионку с победой. Он также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему воспитанницу к большой победе.

«Дорогая Ева, поздравляю от всей души! Счастлив разделить вместе с вами и с вашим наставником радость от новой большой победы. Такое замечательное начало 2024 года — золото национального чемпионата», — говорится в поздравлении главы региона.

Текслер отметил, что в регионе самбо наряду с дзюдо пользуется особой популярностью и поддержкой. В прошлом году спортсменка завоевала награды на европейском и российских первенствах среди девушек.

На фотографии Ева Огнивова и ее тренер Андрей Морозов
На фотографии Ева Огнивова и ее тренер Андрей Морозов
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Челябинская самбистка Ева Огнивова одержала победу на Первенстве России среди девушек от 16 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо. «По результатам четвертого дня Первенства России U-18 в категории девушки до 72 кг первое место заняла Ева Огниавова из Челябинска. В финале она одержала победу над своей соперницей из Самарской области Екатериной Фадеевой», — говорится на сайте федерации самбо. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил чемпионку с победой. Он также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему воспитанницу к большой победе. «Дорогая Ева, поздравляю от всей души! Счастлив разделить вместе с вами и с вашим наставником радость от новой большой победы. Такое замечательное начало 2024 года — золото национального чемпионата», — говорится в поздравлении главы региона. Текслер отметил, что в регионе самбо наряду с дзюдо пользуется особой популярностью и поддержкой. В прошлом году спортсменка завоевала награды на европейском и российских первенствах среди девушек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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