Челябинская самбистка победила на Первенстве России

Ева Огнивова завоевала золото национального чемпионата по самбо

Ева Огнивова порадовала всех любителей спортивных единоборств региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинская самбистка Ева Огнивова одержала победу на Первенстве России среди девушек от 16 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

«По результатам четвертого дня Первенства России U-18 в категории девушки до 72 кг первое место заняла Ева Огниавова из Челябинска. В финале она одержала победу над своей соперницей из Самарской области Екатериной Фадеевой», — говорится на сайте федерации самбо.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил чемпионку с победой. Он также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему воспитанницу к большой победе.

«Дорогая Ева, поздравляю от всей души! Счастлив разделить вместе с вами и с вашим наставником радость от новой большой победы. Такое замечательное начало 2024 года — золото национального чемпионата», — говорится в поздравлении главы региона.

Текслер отметил, что в регионе самбо наряду с дзюдо пользуется особой популярностью и поддержкой. В прошлом году спортсменка завоевала награды на европейском и российских первенствах среди девушек.