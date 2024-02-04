Последствия обстрела Лисичанска, где погибли 28 человек: фоторепортаж

Под завалами пекарни оказались мирные люди
новость из сюжетаВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.
ВСУ ударили по Лисичанску из РСЗО HIMARS
Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми, отметил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин
Спасатели доставали мирных жителей из-под завалов разрушенной пекарни
В результате удара оказались повреждены автомобили, стоявшие возле здания
Леонид Пасечник отметил в своем telegram-канале, что ВСУ обстреляли пекарню, зная, что жители Лисичанска в выходной день приходят за свежеиспеченным хлебом
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