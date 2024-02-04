Последствия обстрела Лисичанска, где погибли 28 человек: фоторепортаж

ВСУ обстреляли Лисичанск дальнобойными ракетами
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Под завалами пекарни оказались мирные люди Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.

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ВСУ ударили по Лисичанску из РСЗО HIMARS
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Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми, отметил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин
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Спасатели доставали мирных жителей из-под завалов разрушенной пекарни
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В результате удара оказались повреждены автомобили, стоявшие возле здания
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Леонид Пасечник отметил в своем telegram-канале, что ВСУ обстреляли пекарню, зная, что жители Лисичанска в выходной день приходят за свежеиспеченным хлебом
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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