Последствия обстрела Лисичанска, где погибли 28 человек: фоторепортаж

ВСУ обстреляли Лисичанск дальнобойными ракетами

Под завалами пекарни оказались мирные люди Фото: Александр Река/ТАСС

новость из сюжета ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.

ВСУ ударили по Лисичанску из РСЗО HIMARS Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми, отметил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин Фото: Александр Река/ТАСС

Спасатели доставали мирных жителей из-под завалов разрушенной пекарни Фото: Александр Река/ТАСС

В результате удара оказались повреждены автомобили, стоявшие возле здания Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС