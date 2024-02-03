Аварийные дома довели пермские власти до уголовного дела СКР

СКР: cотрудников мэрии Перми обвиняют в халатности при расселении ветхих домов

Проблема пермяков с жильем не решается с 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В СУ СК России по Пермскому краю 2 февраля возбудили уголовное дело в отношении администрации Перми. Чиновников обвиняют в халатности при расселении граждан из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам халатности. С 2017 года по настоящее время должностные лица администрации Перми не приняли надлежащих мер для расселения людей из аварийных многоквартирных домов. Граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях», — пояснили специалисты ведомства в беседе с «КП-Пермь».

Ранее уголовное дело возбудила прокуратура Орджоникидзевского района прикамской столицы. В его основу легли материалы — власти затягивают расселение людей из аварийных домов.