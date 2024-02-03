03 февраля 2024

Аварийные дома довели пермские власти до уголовного дела СКР

СКР: cотрудников мэрии Перми обвиняют в халатности при расселении ветхих домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома под снос по улице Дзержинского. Курган, улица дзержинского, ветхое жилье, дома под снос
Проблема пермяков с жильем не решается с 2017 года Фото:

В СУ СК России по Пермскому краю 2 февраля возбудили уголовное дело в отношении администрации Перми. Чиновников обвиняют в халатности при расселении граждан из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам халатности. С 2017 года по настоящее время должностные лица администрации Перми не приняли надлежащих мер для расселения людей из аварийных многоквартирных домов. Граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях», — пояснили специалисты ведомства в беседе с «КП-Пермь».

Ранее уголовное дело возбудила прокуратура Орджоникидзевского района прикамской столицы. В его основу легли материалы — власти затягивают расселение людей из аварийных домов.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В СУ СК России по Пермскому краю 2 февраля возбудили уголовное дело в отношении администрации Перми. Чиновников обвиняют в халатности при расселении граждан из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам халатности. С 2017 года по настоящее время должностные лица администрации Перми не приняли надлежащих мер для расселения людей из аварийных многоквартирных домов. Граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях», — пояснили специалисты ведомства в беседе с «КП-Пермь». Ранее уголовное дело возбудила прокуратура Орджоникидзевского района прикамской столицы. В его основу легли материалы — власти затягивают расселение людей из аварийных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...