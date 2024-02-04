04 февраля 2024

Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе в Москве

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Сотрудник посольства умер в фитнес-клубе на северо-западе Москвы Фото:

Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник, отметив, что инцидент произошел в зале на Пятницкой улице. Предположительно, он скончался из-за отрыва тромба.

«Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался. Умерший работал в консульстве Ирана в Москве», — заявил источник РЕН ТВ. Уточняется, что прокуратура взяла под контроль ход проверки по данному факту.

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Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник, отметив, что инцидент произошел в зале на Пятницкой улице. Предположительно, он скончался из-за отрыва тромба. «Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался. Умерший работал в консульстве Ирана в Москве», — заявил источник РЕН ТВ. Уточняется, что прокуратура взяла под контроль ход проверки по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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