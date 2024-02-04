Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе в Москве

04 февраля 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Сотрудник посольства умер в фитнес-клубе на северо-западе Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник, отметив, что инцидент произошел в зале на Пятницкой улице. Предположительно, он скончался из-за отрыва тромба. «Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался. Умерший работал в консульстве Ирана в Москве», — заявил источник РЕН ТВ. Уточняется, что прокуратура взяла под контроль ход проверки по данному факту.

Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник, отметив, что инцидент произошел в зале на Пятницкой улице. Предположительно, он скончался из-за отрыва тромба. «Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался. Умерший работал в консульстве Ирана в Москве», — заявил источник РЕН ТВ. Уточняется, что прокуратура взяла под контроль ход проверки по данному факту.