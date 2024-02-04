Трамп: Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней

05 февраля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Трамп обвинил Байдена в грядущей Третьей мировой войне Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика нынешнего американского лидера Джо Байдена ведет страну к Третьей мировой войне. Также он сообщил, что Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней. «В нашей стране бардак, наши границы открыты и небезопасны. Вы знаете, девять месяцев — это большой срок. В этот период у вас есть очень хорошие шансы на начало Третьей мировой войны, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом», — заявил Трамп интервью телеканалу Fox Sunday Morning Futures. Он также предупредил, что Иран уже в ближайшее два месяца получит ядерное оружие.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика нынешнего американского лидера Джо Байдена ведет страну к Третьей мировой войне. Также он сообщил, что Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней. «В нашей стране бардак, наши границы открыты и небезопасны. Вы знаете, девять месяцев — это большой срок. В этот период у вас есть очень хорошие шансы на начало Третьей мировой войны, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом», — заявил Трамп интервью телеканалу Fox Sunday Morning Futures. Он также предупредил, что Иран уже в ближайшее два месяца получит ядерное оружие.