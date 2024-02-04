04 февраля 2024

Трамп: Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней

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Трамп обвинил Байдена в грядущей Третьей мировой войне Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика нынешнего американского лидера Джо Байдена ведет страну к Третьей мировой войне. Также он сообщил, что Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней.

«В нашей стране бардак, наши границы открыты и небезопасны. Вы знаете, девять месяцев — это большой срок. В этот период у вас есть очень хорошие шансы на начало Третьей мировой войны, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом», — заявил Трамп интервью телеканалу Fox Sunday Morning Futures. Он также предупредил, что Иран уже в ближайшее два месяца получит ядерное оружие.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика нынешнего американского лидера Джо Байдена ведет страну к Третьей мировой войне. Также он сообщил, что Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней. «В нашей стране бардак, наши границы открыты и небезопасны. Вы знаете, девять месяцев — это большой срок. В этот период у вас есть очень хорошие шансы на начало Третьей мировой войны, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом», — заявил Трамп интервью телеканалу Fox Sunday Morning Futures. Он также предупредил, что Иран уже в ближайшее два месяца получит ядерное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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