04 февраля 2024
03 февраля 2024

В семье бывшего топ-менеджера пермского банка ищут оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, оружие, витрина
В семье бывшего председателя правления Экопромбанка ищут зарегистрированное оружие Фото:

В семье экс-председателя Экопромбанка Андрея Туева ищут оружие. Соответствующее обращение в суд направил финансовый управляющий.

«Финансовый управляющий обратился в суд, чтобы получить информацию у Росгвардии о наличии зарегистрированного оружия у Туева, его супруги Татьяны Мазуки и их сына Никиты. Процедура банкротства Мазуки началась в марте 2023 года по заявлению конкурсного управляющего Экопромбанка», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на судебные материалы.

По данным издания, Мазука трудилась в Экопромбанке заместителем главного бухгалтера и возглавляла кредитный комитет. Когда у банка отозвали лицензию, она перебралась в Германию вместе с сыном. Ее муж Туев признан виновным в растрате средств банка и приговорен к семи годам лишения свободы. Мазука осталась должна банку свыше 65 млн рублей.

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В семье экс-председателя Экопромбанка Андрея Туева ищут оружие. Соответствующее обращение в суд направил финансовый управляющий. «Финансовый управляющий обратился в суд, чтобы получить информацию у Росгвардии о наличии зарегистрированного оружия у Туева, его супруги Татьяны Мазуки и их сына Никиты. Процедура банкротства Мазуки началась в марте 2023 года по заявлению конкурсного управляющего Экопромбанка», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на судебные материалы. По данным издания, Мазука трудилась в Экопромбанке заместителем главного бухгалтера и возглавляла кредитный комитет. Когда у банка отозвали лицензию, она перебралась в Германию вместе с сыном. Ее муж Туев признан виновным в растрате средств банка и приговорен к семи годам лишения свободы. Мазука осталась должна банку свыше 65 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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