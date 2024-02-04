В семье бывшего топ-менеджера пермского банка ищут оружие

05 февраля 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

В семье бывшего председателя правления Экопромбанка ищут зарегистрированное оружие Фото: Илья Московец © URA.RU В семье экс-председателя Экопромбанка Андрея Туева ищут оружие. Соответствующее обращение в суд направил финансовый управляющий. «Финансовый управляющий обратился в суд, чтобы получить информацию у Росгвардии о наличии зарегистрированного оружия у Туева, его супруги Татьяны Мазуки и их сына Никиты. Процедура банкротства Мазуки началась в марте 2023 года по заявлению конкурсного управляющего Экопромбанка», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на судебные материалы. По данным издания, Мазука трудилась в Экопромбанке заместителем главного бухгалтера и возглавляла кредитный комитет. Когда у банка отозвали лицензию, она перебралась в Германию вместе с сыном. Ее муж Туев признан виновным в растрате средств банка и приговорен к семи годам лишения свободы. Мазука осталась должна банку свыше 65 млн рублей.

В семье экс-председателя Экопромбанка Андрея Туева ищут оружие. Соответствующее обращение в суд направил финансовый управляющий. «Финансовый управляющий обратился в суд, чтобы получить информацию у Росгвардии о наличии зарегистрированного оружия у Туева, его супруги Татьяны Мазуки и их сына Никиты. Процедура банкротства Мазуки началась в марте 2023 года по заявлению конкурсного управляющего Экопромбанка», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на судебные материалы. По данным издания, Мазука трудилась в Экопромбанке заместителем главного бухгалтера и возглавляла кредитный комитет. Когда у банка отозвали лицензию, она перебралась в Германию вместе с сыном. Ее муж Туев признан виновным в растрате средств банка и приговорен к семи годам лишения свободы. Мазука осталась должна банку свыше 65 млн рублей.