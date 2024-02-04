04 февраля 2024

Число наблюдателей на президентских выборах увеличат на треть

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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тысяч наблюдателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Число наблюдателей на президентских выборах в России в 2024 году планируют увеличить на треть в сравнении с выборами 2018 года. Об этом сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

«В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тысяч наблюдателей… В 2018 году на выборах президента было подготовлено 150 тысяч наблюдателей», — сказала Булгакова в интервью «Известиям».

Самое большое число наблюдателей было подготовлено к голосованию по поправкам к Конституции РФ. В 2020 году обучение прошли 527 тысяч человек. В рамках подготовки к выборам наблюдатели проходят обучающие мероприятия и методические комплексы, которые разработала ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Выборы президента России будут проходить под наблюдением членов Верховного избирательного суда Сальвадора, рассказали в пресс-службе Центризбиркома России. Согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьей Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона, пишет RT. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.

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Число наблюдателей на президентских выборах в России в 2024 году планируют увеличить на треть в сравнении с выборами 2018 года. Об этом сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. «В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тысяч наблюдателей… В 2018 году на выборах президента было подготовлено 150 тысяч наблюдателей», — сказала Булгакова в интервью «Известиям». Самое большое число наблюдателей было подготовлено к голосованию по поправкам к Конституции РФ. В 2020 году обучение прошли 527 тысяч человек. В рамках подготовки к выборам наблюдатели проходят обучающие мероприятия и методические комплексы, которые разработала ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Выборы президента России будут проходить под наблюдением членов Верховного избирательного суда Сальвадора, рассказали в пресс-службе Центризбиркома России. Согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьей Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона, пишет RT. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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