Число наблюдателей на президентских выборах увеличат на треть

05 февраля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тысяч наблюдателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Число наблюдателей на президентских выборах в России в 2024 году планируют увеличить на треть в сравнении с выборами 2018 года. Об этом сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. «В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тысяч наблюдателей… В 2018 году на выборах президента было подготовлено 150 тысяч наблюдателей», — сказала Булгакова в интервью «Известиям». Самое большое число наблюдателей было подготовлено к голосованию по поправкам к Конституции РФ. В 2020 году обучение прошли 527 тысяч человек. В рамках подготовки к выборам наблюдатели проходят обучающие мероприятия и методические комплексы, которые разработала ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Выборы президента России будут проходить под наблюдением членов Верховного избирательного суда Сальвадора, рассказали в пресс-службе Центризбиркома России. Согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьей Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона, пишет RT. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.

Число наблюдателей на президентских выборах в России в 2024 году планируют увеличить на треть в сравнении с выборами 2018 года. Об этом сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. «В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тысяч наблюдателей… В 2018 году на выборах президента было подготовлено 150 тысяч наблюдателей», — сказала Булгакова в интервью «Известиям». Самое большое число наблюдателей было подготовлено к голосованию по поправкам к Конституции РФ. В 2020 году обучение прошли 527 тысяч человек. В рамках подготовки к выборам наблюдатели проходят обучающие мероприятия и методические комплексы, которые разработала ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Выборы президента России будут проходить под наблюдением членов Верховного избирательного суда Сальвадора, рассказали в пресс-службе Центризбиркома России. Согласие по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи члена ЦИК России Александра Курдюмова с председательствующим судьей Верховного избирательного суда Сальвадора Дорой Эсмеральдой Мартинес де Бараона, пишет RT. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.