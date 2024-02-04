04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, задержка рейса, взлетное поле, авиапарк, авиационный парк
Причина переноса рейсов неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали два авиарейса в Санкт-Петербург и один в Якутск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 авиакомпании „Победа“ из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (рейс DP-516) перенесен 5 февраля с 06:00 до 06:50 часов. Еще один самолет B-737 авиакомпании „Якутия“ в Санкт-Петербург (рейс R3-467) задержан с 12:30 до 14:00 часов. Рейс R3-468 того же перевозчик в Якутск (самолет B-737) задержан в Екатеринбурге с 20:40 до 22:00 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали два авиарейса в Санкт-Петербург и один в Якутск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 авиакомпании „Победа“ из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (рейс DP-516) перенесен 5 февраля с 06:00 до 06:50 часов. Еще один самолет B-737 авиакомпании „Якутия“ в Санкт-Петербург (рейс R3-467) задержан с 12:30 до 14:00 часов. Рейс R3-468 того же перевозчик в Якутск (самолет B-737) задержан в Екатеринбурге с 20:40 до 22:00 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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