Фирма бывшего курганского бизнес-омбудсмена в 41 раз увеличила прибыль

В Кургане типография «Дамми» в 41 раз увеличила прибыль

Курганская типография резко увеличила выручку и прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Типография ООО «Дамми», совладельцем которой является бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей в Курганской области Игорь Клепинин, увеличила прибыль в 41 раз по итогам работы за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Чистая прибыль ООО „Дамми“ за 2021 год: 72 тысячи рублей. Прибыль организации за 2022 год — 3 млн 95 тысяч рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.

Согласно СБИС, выручка типографии увеличилась в два раза и превысила 12 млн рублей за 2022 год. Клепинин владеет долей 96% (22,2 млн рублей) в уставном капитале, а его партнер Петр Булатов вложил 4% (840 тысяч рублей). По данным СБИС, в ООО «Дамми» работают семь сотрудников, получающих среднюю зарплату 28 тысяч рублей в месяц. Управляет организацией гендиректор Наталья Клепинина.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Дамми» по теме публикации. Ответ ожидается.

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