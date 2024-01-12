Банк курганского депутата облдумы Кафеева банкротит дом печати

13 января 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

В Кургане может быть признан банкротом дом печати Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кетовский коммерческий банк, председателем правления которого является депутат Курганской облдумы Евгений Кафеев, подал иск о признании дома печати банкротом. Информация об этом опубликована в системе ГАС «Правосудие». «ООО „КБ Кетовский“ подал иск о признании банкротом должника ООО „Курганский дом печати“. Иск подан 9 января в Арбитражный суд Курганской области», — указано в электронной судебной системе. На сайте арбитражного суда не указана сумма исковых требований. Дело рассматривается в первой инстанции. Согласно СБИС, гендиректором дома печати является Семен Шелепов, а владеет организацией Вера Гилева. По данным СБИС, выручка ООО «Курганский дом печати» за 2022 год составила 9 млн 672 тысячи рублей. Чистый убыток фирмы за тот же период достиг 11 млн 528 тысяч рублей. Компания занимается изданием печатной и полиграфической продукции. Она зарегистрирована в Кургане на улице Карла Маркса, 106. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский дом печати» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в ноябре 2023 года было ликвидировано легендарное ООО «Потютьков». Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кетовский коммерческий банк, председателем правления которого является депутат Курганской облдумы Евгений Кафеев, подал иск о признании дома печати банкротом. Информация об этом опубликована в системе ГАС «Правосудие». «ООО „КБ Кетовский“ подал иск о признании банкротом должника ООО „Курганский дом печати“. Иск подан 9 января в Арбитражный суд Курганской области», — указано в электронной судебной системе. На сайте арбитражного суда не указана сумма исковых требований. Дело рассматривается в первой инстанции. Согласно СБИС, гендиректором дома печати является Семен Шелепов, а владеет организацией Вера Гилева. По данным СБИС, выручка ООО «Курганский дом печати» за 2022 год составила 9 млн 672 тысячи рублей. Чистый убыток фирмы за тот же период достиг 11 млн 528 тысяч рублей. Компания занимается изданием печатной и полиграфической продукции. Она зарегистрирована в Кургане на улице Карла Маркса, 106. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский дом печати» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в ноябре 2023 года было ликвидировано легендарное ООО «Потютьков». Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов.