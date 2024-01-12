Банк курганского депутата облдумы Кафеева банкротит дом печати

Кетовский коммерческий банк, председателем правления которого является депутат Курганской облдумы Евгений Кафеев, подал иск о признании дома печати банкротом. Информация об этом опубликована в системе ГАС «Правосудие».
«ООО „КБ Кетовский“ подал иск о признании банкротом должника ООО „Курганский дом печати“. Иск подан 9 января в Арбитражный суд Курганской области», — указано в электронной судебной системе.
На сайте арбитражного суда не указана сумма исковых требований. Дело рассматривается в первой инстанции. Согласно СБИС, гендиректором дома печати является Семен Шелепов, а владеет организацией Вера Гилева.
По данным СБИС, выручка ООО «Курганский дом печати» за 2022 год составила 9 млн 672 тысячи рублей. Чистый убыток фирмы за тот же период достиг 11 млн 528 тысяч рублей. Компания занимается изданием печатной и полиграфической продукции. Она зарегистрирована в Кургане на улице Карла Маркса, 106.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский дом печати» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в ноябре 2023 года было ликвидировано легендарное ООО «Потютьков». Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов.
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