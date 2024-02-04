Общество ЯНАО попал в ТОП-5 регионов по размеру банковских вкладов населения 05 февраля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 + Прирост накоплений на банковских вкладах за 2023 год в ЯНАО составляет 15,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ попал в пятерку регионов с самым большим размером банковских вкладов населения. Это следует из статистики РИА Новости. «Лидер по депозитам — Москва, где на жителя приходится 1,4 миллиона рублей», — написано на сайте. Сразу за ней Санкт-Петербург с 6,8 миллионами, после Ненецкий автономный округ с 6,5, далее Магаданская область с 5,4 и, наконец, Ямало-Ненецкий автономный округ с 4,7 миллионами. Отношение среднедушных вкладов к номинальным среднемесячным доходам в ЯНАО равно 3,7%. Прирост накоплений на банковских вкладах за 2023 год составляет 15,4%. За 2022 год показатель прироста в ЯНАО был равен 17,3%. Округ также занимал 5 место в рейтинге регионов с самым большим размером банковских вкладов населения. Ямало-Ненецкий автономный округ попал в пятерку регионов с самым большим размером банковских вкладов населения. Это следует из статистики РИА Новости. «Лидер по депозитам — Москва, где на жителя приходится 1,4 миллиона рублей», — написано на сайте. Сразу за ней Санкт-Петербург с 6,8 миллионами, после Ненецкий автономный округ с 6,5, далее Магаданская область с 5,4 и, наконец, Ямало-Ненецкий автономный округ с 4,7 миллионами. Отношение среднедушных вкладов к номинальным среднемесячным доходам в ЯНАО равно 3,7%. Прирост накоплений на банковских вкладах за 2023 год составляет 15,4%. За 2022 год показатель прироста в ЯНАО был равен 17,3%. Округ также занимал 5 место в рейтинге регионов с самым большим размером банковских вкладов населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям