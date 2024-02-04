ЯНАО попал в ТОП-5 регионов по размеру банковских вкладов населения

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в пятерку регионов с самым большим размером банковских вкладов населения. Это следует из статистики РИА Новости.
«Лидер по депозитам — Москва, где на жителя приходится 1,4 миллиона рублей», — написано на сайте. Сразу за ней Санкт-Петербург с 6,8 миллионами, после Ненецкий автономный округ с 6,5, далее Магаданская область с 5,4 и, наконец, Ямало-Ненецкий автономный округ с 4,7 миллионами.
Отношение среднедушных вкладов к номинальным среднемесячным доходам в ЯНАО равно 3,7%. Прирост накоплений на банковских вкладах за 2023 год составляет 15,4%.
За 2022 год показатель прироста в ЯНАО был равен 17,3%. Округ также занимал 5 место в рейтинге регионов с самым большим размером банковских вкладов населения.
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