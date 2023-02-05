05 февраля 2023
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Жители ЯНАО увеличили свои накопления на 17%

© Служба новостей «URA.RU»
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За год прирост вкладов в ЯНАО составил 17,3% Фото:

Жители ЯНАО на банковских вкладах в среднем накапливают 424 тысяч рублей. За год прирост составил 17,3%. Округ расположился на пятой строчке рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов у населения.

«Ямало-Ненецкий автономный округ, объем вкладов на душу населения — 424,8 тысячи рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 17,3%», — сообщили данные РИА Новости. В топе находятся Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

По итогам 2021 года объем вкладов на душу населения составлял 364 тысячи рублей. Округ занимал четвертое место в рейтинге. Всего россияне держат на вкладах 37,8 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России за 2022 год. Аналитики учитывали попадание региона в топы по состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, качеству жизни и другие.

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Жители ЯНАО на банковских вкладах в среднем накапливают 424 тысяч рублей. За год прирост составил 17,3%. Округ расположился на пятой строчке рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов у населения. «Ямало-Ненецкий автономный округ, объем вкладов на душу населения — 424,8 тысячи рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 17,3%», — сообщили данные РИА Новости. В топе находятся Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. По итогам 2021 года объем вкладов на душу населения составлял 364 тысячи рублей. Округ занимал четвертое место в рейтинге. Всего россияне держат на вкладах 37,8 триллиона рублей. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России за 2022 год. Аналитики учитывали попадание региона в топы по состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, качеству жизни и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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