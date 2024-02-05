Карта СВО на 5 февраля: ВС РФ уничтожили скрытые позиции Украины у Крынок

05 февраля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

На купянском направлении ВС РФ уничтожили технику ВСУ западного производства Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили три скрытых опорных пункта на правом берегу Днепра. Российские штурмовики обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU. Купянское направление ВС РФ уничтожили САУ Krab и гаубицу М-777 в ходе контрбатарейной борьбы. Точный удар наносился по заранее выявленным координатам. По противнику отработали расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Также был поражен наблюдательный пункт противника. По позициям ВСУ ударили российские беспилотники. Краснолиманское направление Группировка «Центр» уничтожила район дислокации украинских подразделений. Бои шли около села Торское. Российские танкисты обстреляли позиции противника из закрытых позицией. По сообщениям Минобороны РФ, был поражен блиндаж с личным составом ВСУ и техника. В операции участвовали три российских танка. Северское направление Укрепленные позиции ВСУ были уничтожены на этом участке фронта. Корректировка огня происходила в реальном времени. В российском военном ведомства рассказали, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность свыше 17 километров. Северск находится севернее Соледара. Донецкое направление Новость по теме В США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам Штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ. Все цели были успешно поражены. После выполнения задачи штурмовики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Российские беспилотники обнаружили пункт управления дронами ВСУ и танк. Координаты были оперативно переданы командиру реактивно-артиллерийской батареи. Российские артиллеристы развернули установку «Град» и открыли огонь. Тем самым ВСУ утратили возможности проводить разведку на этом участке фронта. Херсонское направление ВС РФ за сутки уничтожили три опорных пункта армии Украины, три минометные точки и расчет беспилотников. Группировка «Днепр» продолжает операцию по вытеснению украинских сил с правого берега Днепра. Под удар попали замаскированные украинские позиции около Крынок. По солдатам ВСУ отработали ТОС-1А «Солнцепек». В Минобороны уточнили, что «Солнцепеки» чаще всего работают ночью. Помимо того, что это безопасно, это создает эффект неожиданности для врага. «Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением. Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов», — рассказали в Минобороны. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ уничтожили три скрытых опорных пункта на правом берегу Днепра. Российские штурмовики обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU. ВС РФ уничтожили САУ Krab и гаубицу М-777 в ходе контрбатарейной борьбы. Точный удар наносился по заранее выявленным координатам. По противнику отработали расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Также был поражен наблюдательный пункт противника. По позициям ВСУ ударили российские беспилотники. Группировка «Центр» уничтожила район дислокации украинских подразделений. Бои шли около села Торское. Российские танкисты обстреляли позиции противника из закрытых позицией. По сообщениям Минобороны РФ, был поражен блиндаж с личным составом ВСУ и техника. В операции участвовали три российских танка. Укрепленные позиции ВСУ были уничтожены на этом участке фронта. Корректировка огня происходила в реальном времени. В российском военном ведомства рассказали, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность свыше 17 километров. Северск находится севернее Соледара. Штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ. Все цели были успешно поражены. После выполнения задачи штурмовики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Российские беспилотники обнаружили пункт управления дронами ВСУ и танк. Координаты были оперативно переданы командиру реактивно-артиллерийской батареи. Российские артиллеристы развернули установку «Град» и открыли огонь. Тем самым ВСУ утратили возможности проводить разведку на этом участке фронта. ВС РФ за сутки уничтожили три опорных пункта армии Украины, три минометные точки и расчет беспилотников. Группировка «Днепр» продолжает операцию по вытеснению украинских сил с правого берега Днепра. Под удар попали замаскированные украинские позиции около Крынок. По солдатам ВСУ отработали ТОС-1А «Солнцепек». В Минобороны уточнили, что «Солнцепеки» чаще всего работают ночью. Помимо того, что это безопасно, это создает эффект неожиданности для врага.