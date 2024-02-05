Онколог раскрыл, как употребление алкоголя влияет на появление рака

Онколог Трякин: любое количество алкоголя повышает риски заболевания раком

05 февраля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

По словам Трякина, среди населения растут риски заболевания раком толстой кишки Фото: Илья Московец © URA.RU Употребление любого количества алкоголя повышает риск заболевания разным видами рака. В особенности на данный момент растет риск заболеваемости раком толстой кишки. Об этом сообщил замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин. «Но если говорить об онкологии, то любые дозы алкоголя уже повышают риск развития разных раков», — передают «Известия» слова Трякина. Он добавил, что безопасного количества алкоголя не существует. Кроме того, сейчас среди населения растет риск заболевания раком толстой кишки. Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что красное мясо, алкоголь, копчености, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов повышают риски рака желудка. Также он добавил, что в колбасах и мясе содержатся опасные канцерогенные вещества. Именно они приводят к развитию опухолевых процессов. Кроме того, к нежелательным продуктам доктор отнес консервы, соленое, острое, кетчуп и майонез. По его словам, они содержат хлористый калий и нитриты. При частом попадании в организм они разжижают желудочный сок, передает «Утро.ру».

Употребление любого количества алкоголя повышает риск заболевания разным видами рака. В особенности на данный момент растет риск заболеваемости раком толстой кишки. Об этом сообщил замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин. «Но если говорить об онкологии, то любые дозы алкоголя уже повышают риск развития разных раков», — передают «Известия» слова Трякина. Он добавил, что безопасного количества алкоголя не существует. Кроме того, сейчас среди населения растет риск заболевания раком толстой кишки. Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что красное мясо, алкоголь, копчености, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов повышают риски рака желудка. Также он добавил, что в колбасах и мясе содержатся опасные канцерогенные вещества. Именно они приводят к развитию опухолевых процессов. Кроме того, к нежелательным продуктам доктор отнес консервы, соленое, острое, кетчуп и майонез. По его словам, они содержат хлористый калий и нитриты. При частом попадании в организм они разжижают желудочный сок, передает «Утро.ру».