Названы продукты, провоцирующие рак желудка

Врач Серяков: у злоупотребляющих алкоголем самые высокие риски рака желудка

Алкоголь провоцирует рак желудка Фото: Илья Московец © URA.RU

Наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. Об этом рассказал руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

«Среди всех продуктов наиболее опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкогольные напитки, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов», — сказал Серяков « Газете.Ru ». Он добавил, что в мясе и колбасах содержатся опасные канцерогенные вещества, которые приводят к развитию опухолевых процессов.

По словам специалиста, люди, часто употребляющие алкоголь, имеют самые высокие риски рака желудка, поскольку в таких напитках содержатся самые агрессивные канцерогены. Кроме того, опасной может быть острая, соленая и консервированная пища, которая провоцирует язву желудка, а впоследствии и раковые опухоли, заключил Серяков.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова поделилась, что капуста помогает предотвратить рак: биологически активное вещество сульфорафан защищает от различных видов онкозаболеваний. К тому же, по ее словам, капуста имеет противовоспалительный эффект.