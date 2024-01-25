Названы продукты, провоцирующие рак желудка

Врач Серяков: у злоупотребляющих алкоголем самые высокие риски рака желудка
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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00». Екатеринбург, шампанское, бокалы, алкоголь, вино
Алкоголь провоцирует рак желудка Фото:

Наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. Об этом рассказал руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

«Среди всех продуктов наиболее опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкогольные напитки, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов», — сказал Серяков «Газете.Ru». Он добавил, что в мясе и колбасах содержатся опасные канцерогенные вещества, которые приводят к развитию опухолевых процессов.

По словам специалиста, люди, часто употребляющие алкоголь, имеют самые высокие риски рака желудка, поскольку в таких напитках содержатся самые агрессивные канцерогены. Кроме того, опасной может быть острая, соленая и консервированная пища, которая провоцирует язву желудка, а впоследствии и раковые опухоли, заключил Серяков.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова поделилась, что капуста помогает предотвратить рак: биологически активное вещество сульфорафан защищает от различных видов онкозаболеваний. К тому же, по ее словам, капуста имеет противовоспалительный эффект.

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Наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. Об этом рассказал руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков. «Среди всех продуктов наиболее опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкогольные напитки, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов», — сказал Серяков «Газете.Ru». Он добавил, что в мясе и колбасах содержатся опасные канцерогенные вещества, которые приводят к развитию опухолевых процессов. По словам специалиста, люди, часто употребляющие алкоголь, имеют самые высокие риски рака желудка, поскольку в таких напитках содержатся самые агрессивные канцерогены. Кроме того, опасной может быть острая, соленая и консервированная пища, которая провоцирует язву желудка, а впоследствии и раковые опухоли, заключил Серяков. Ранее врач-диетолог Александра Разаренова поделилась, что капуста помогает предотвратить рак: биологически активное вещество сульфорафан защищает от различных видов онкозаболеваний. К тому же, по ее словам, капуста имеет противовоспалительный эффект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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