ЯНАО стал лидером по предоставлению цифровых услуг в РФ

За 2023 год на Ямале создали и обновили более 30 цифровых госуслуг

05 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Ямал остается лидером по цифровизации услуг среди субъектов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в России по предоставлению услуг, оказываемых посредством сети Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Подведены итоги региональной работы по цифровизации услуг за 2023 год. Ямал — лидер среди субъектов РФ по количеству услуг, опубликованных на портале „Госуслуги“. В течение года гражданам стали доступны 32 услуги из четырех сфер: социальной, жилищной, поддержки для коренных малочисленных народов Севера, экологии. Для части этих услуг был модернизирован процесс подачи заявлений, который стал проще и удобнее, а 12 услуг были оцифрованы впервые», — говорится в сообщении. Самыми востребованными услугами являются возмещение расходов на путевки для пенсионеров, улучшение жилищных условий и выплаты юбилейных пособий. Общее количество заявлений, поданных с использованием новых форм, составило 3340. В 2024 году продолжится работа по внедрению электронного формата предоставления услуг в сферах жилищного и социального обслуживания, недвижимости. Услуги жилищного фонда будут предоставляться с использованием приложения «Госключ». Через данный портал жители округа смогут оплачивать региональные услуги.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в России по предоставлению услуг, оказываемых посредством сети Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Подведены итоги региональной работы по цифровизации услуг за 2023 год. Ямал — лидер среди субъектов РФ по количеству услуг, опубликованных на портале „Госуслуги“. В течение года гражданам стали доступны 32 услуги из четырех сфер: социальной, жилищной, поддержки для коренных малочисленных народов Севера, экологии. Для части этих услуг был модернизирован процесс подачи заявлений, который стал проще и удобнее, а 12 услуг были оцифрованы впервые», — говорится в сообщении. Самыми востребованными услугами являются возмещение расходов на путевки для пенсионеров, улучшение жилищных условий и выплаты юбилейных пособий. Общее количество заявлений, поданных с использованием новых форм, составило 3340. В 2024 году продолжится работа по внедрению электронного формата предоставления услуг в сферах жилищного и социального обслуживания, недвижимости. Услуги жилищного фонда будут предоставляться с использованием приложения «Госключ». Через данный портал жители округа смогут оплачивать региональные услуги.