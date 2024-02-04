04 февраля 2024
03 февраля 2024

Продюсер Фадеев выпустил саундтрек для нового российского фильма. Видео

Саундтрек Фадеева попала в финальные титры новых «Бременских музыкантов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Подкова". Екатеринбург, пианино, клавиши, музыкальный инструмент
Максим Фадеев написал новую песню и снял клип Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил саундтрек «За облака» для нового российского фильма «Бременские музыканты». Артист на своем YouTube-канале выпустил специальный клип.

«„За облака“ — премьера клипа на саундтрек к фильму „Бременские музыканты“. Режиссер фильма, Леша Нужный, попросил меня написать новую песню. Песню, под которую зрители закроют глаза и представят себя героями этой сказки. Надеюсь, у меня получилось», — указано в посте telegram-канала «Макс Фадеев».

Продюсер сообщил, что рад успеху фильма, который держится на втором месте по кассовым сборам в России. Фадеев также рассказал, что участие в съемках клипа приняла и его собака Соль. Сама песня продюсера из Кургана попала в финальные титры российской киноленты.

Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев выпустил новую совместную песню с Григорием Лепсом. Свою совместную композицию артисты назвали «Брат».

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил саундтрек «За облака» для нового российского фильма «Бременские музыканты». Артист на своем YouTube-канале выпустил специальный клип. «„За облака“ — премьера клипа на саундтрек к фильму „Бременские музыканты“. Режиссер фильма, Леша Нужный, попросил меня написать новую песню. Песню, под которую зрители закроют глаза и представят себя героями этой сказки. Надеюсь, у меня получилось», — указано в посте telegram-канала «Макс Фадеев». Продюсер сообщил, что рад успеху фильма, который держится на втором месте по кассовым сборам в России. Фадеев также рассказал, что участие в съемках клипа приняла и его собака Соль. Сама песня продюсера из Кургана попала в финальные титры российской киноленты. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев выпустил новую совместную песню с Григорием Лепсом. Свою совместную композицию артисты назвали «Брат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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