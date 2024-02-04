Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил саундтрек «За облака» для нового российского фильма «Бременские музыканты». Артист на своем YouTube-канале выпустил специальный клип.
«„За облака“ — премьера клипа на саундтрек к фильму „Бременские музыканты“. Режиссер фильма, Леша Нужный, попросил меня написать новую песню. Песню, под которую зрители закроют глаза и представят себя героями этой сказки. Надеюсь, у меня получилось», — указано в посте telegram-канала «Макс Фадеев».
Продюсер сообщил, что рад успеху фильма, который держится на втором месте по кассовым сборам в России. Фадеев также рассказал, что участие в съемках клипа приняла и его собака Соль. Сама песня продюсера из Кургана попала в финальные титры российской киноленты.
Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев выпустил новую совместную песню с Григорием Лепсом. Свою совместную композицию артисты назвали «Брат».
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