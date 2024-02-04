04 февраля 2024
03 февраля 2024

Тюменская телеведущая запускает кулинарное шоу на телеканале НТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , стол, вилка, тарелки, приборы, еда, посуда, столовая
Новый кулинарный проект телеканала НТВ будет в стиле пин-ап Фото:

Тюменская телеведущая и кулинарный блогер запускает новый проект на телеканале НТВ. Как сообщила Анастасия Семянива в своих социальных сетях, это будет кулинарное шоу в стиле пин-ап.

«Пробиваю траншею на федеральное ТВ. Когда я предложила свой проект фокус-группе телеканала НТВ, меня поддержали, увидев в нем потенциал. Я заинтересовала и получила возможность реализовывать свой авторский, уже федеральный проект! Я просто обожаю стилизацию ретро и пин-ап, именно таким и будет мой новый проект», — написала Анастасия Семянива в своем блоге на сайте «ВКонтакте».

Анастасия Семянива ранее принимала участие в «Битве шефов» и шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». С телеканалом НТВ ведущая сотрудничает больше года в рамках проекта «Еда живая». Название новой программы, которая будет выходить на федеральном телеканале тюменка пока не сообщает.

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Тюменская телеведущая и кулинарный блогер запускает новый проект на телеканале НТВ. Как сообщила Анастасия Семянива в своих социальных сетях, это будет кулинарное шоу в стиле пин-ап. «Пробиваю траншею на федеральное ТВ. Когда я предложила свой проект фокус-группе телеканала НТВ, меня поддержали, увидев в нем потенциал. Я заинтересовала и получила возможность реализовывать свой авторский, уже федеральный проект! Я просто обожаю стилизацию ретро и пин-ап, именно таким и будет мой новый проект», — написала Анастасия Семянива в своем блоге на сайте «ВКонтакте». Анастасия Семянива ранее принимала участие в «Битве шефов» и шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». С телеканалом НТВ ведущая сотрудничает больше года в рамках проекта «Еда живая». Название новой программы, которая будет выходить на федеральном телеканале тюменка пока не сообщает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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