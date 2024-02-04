Тюменская телеведущая запускает кулинарное шоу на телеканале НТВ

Тюменская телеведущая и кулинарный блогер запускает новый проект на телеканале НТВ. Как сообщила Анастасия Семянива в своих социальных сетях, это будет кулинарное шоу в стиле пин-ап.
«Пробиваю траншею на федеральное ТВ. Когда я предложила свой проект фокус-группе телеканала НТВ, меня поддержали, увидев в нем потенциал. Я заинтересовала и получила возможность реализовывать свой авторский, уже федеральный проект! Я просто обожаю стилизацию ретро и пин-ап, именно таким и будет мой новый проект», — написала Анастасия Семянива в своем блоге на сайте «ВКонтакте».
Анастасия Семянива ранее принимала участие в «Битве шефов» и шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». С телеканалом НТВ ведущая сотрудничает больше года в рамках проекта «Еда живая». Название новой программы, которая будет выходить на федеральном телеканале тюменка пока не сообщает.
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