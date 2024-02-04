Депутат Госдумы Жанна Рябцева встретится с ранеными участниками СВО в Тюмени

Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева приехала в Тюмень, чтобы изучить опыт региона по оказанию помощи раненым на СВО бойцам. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.
«Вопросы оказания помощи раненым бойцам СВО обсуждают сегодня в Тюмени. В областной столице работает депутат Госдумы Жанна Рябцева. Цель поездки — изучить опыт взаимодействия правительства региона с Минобороны, медицинских и общественных организаций по оказанию помощи военнослужащим», — сообщает telegram-канал инфоцентра.
Там также привели слова Рябцевой, которая отметила, что в Тюменской области имеется крепкая база для помощи и реабилитации раненых военных. 5 февраля депутат также посетит госпиталь для ветеранов войн, реабилитационный центр «Градостроитель» и пообщается с участниками спецоперации, которые восстанавливаются в тюменских учреждениях и госпиталях Минобороны.
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