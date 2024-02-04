04 февраля 2024
03 февраля 2024

Депутат Госдумы Жанна Рябцева встретится с ранеными участниками СВО в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева изучит опыт Тюмени в помощи пострадавшим на СВО военным Фото:

Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева приехала в Тюмень, чтобы изучить опыт региона по оказанию помощи раненым на СВО бойцам. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Вопросы оказания помощи раненым бойцам СВО обсуждают сегодня в Тюмени. В областной столице работает депутат Госдумы Жанна Рябцева. Цель поездки — изучить опыт взаимодействия правительства региона с Минобороны, медицинских и общественных организаций по оказанию помощи военнослужащим», — сообщает telegram-канал инфоцентра.

Там также привели слова Рябцевой, которая отметила, что в Тюменской области имеется крепкая база для помощи и реабилитации раненых военных. 5 февраля депутат также посетит госпиталь для ветеранов войн, реабилитационный центр «Градостроитель» и пообщается с участниками спецоперации, которые восстанавливаются в тюменских учреждениях и госпиталях Минобороны.

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Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева приехала в Тюмень, чтобы изучить опыт региона по оказанию помощи раненым на СВО бойцам. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Вопросы оказания помощи раненым бойцам СВО обсуждают сегодня в Тюмени. В областной столице работает депутат Госдумы Жанна Рябцева. Цель поездки — изучить опыт взаимодействия правительства региона с Минобороны, медицинских и общественных организаций по оказанию помощи военнослужащим», — сообщает telegram-канал инфоцентра. Там также привели слова Рябцевой, которая отметила, что в Тюменской области имеется крепкая база для помощи и реабилитации раненых военных. 5 февраля депутат также посетит госпиталь для ветеранов войн, реабилитационный центр «Градостроитель» и пообщается с участниками спецоперации, которые восстанавливаются в тюменских учреждениях и госпиталях Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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