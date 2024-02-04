В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега

Мэр Котова поручила очистить крыши от снега в городе

05 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске дважды в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега, при этом на борьбу с гололедицей потратили 9,5 тысяч соли. Об этом на аппаратном совещании 5 февраля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «За январь из Челябинска вывезли более миллиона кубометров снега. Для борьбы с гололедицей потратили более 9,5 тысячи тонн соли» — сообщил Ксензов. Также Ксензов предложил штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске ежедневно по два раза в день. Наталья Котова поддержала это предложение. Пока в таком формате планируют работать только на этой неделе, но могут и продлить. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила управляющим компаниям сбрасывать снег с крыш в городе в срочном порядке. Это связно с тем, что на данный момент в мегаполисе температура переходит в плюс.

В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега, при этом на борьбу с гололедицей потратили 9,5 тысяч соли. Об этом на аппаратном совещании 5 февраля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «За январь из Челябинска вывезли более миллиона кубометров снега. Для борьбы с гололедицей потратили более 9,5 тысячи тонн соли» — сообщил Ксензов. Также Ксензов предложил штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске ежедневно по два раза в день. Наталья Котова поддержала это предложение. Пока в таком формате планируют работать только на этой неделе, но могут и продлить. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила управляющим компаниям сбрасывать снег с крыш в городе в срочном порядке. Это связно с тем, что на данный момент в мегаполисе температура переходит в плюс.