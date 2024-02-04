04 февраля 2024

В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега

Мэр Котова поручила очистить крыши от снега в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз снега. Челябинск., снегоуборочная техника
Штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске дважды в день Фото:

В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега, при этом на борьбу с гололедицей потратили 9,5 тысяч соли. Об этом на аппаратном совещании 5 февраля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За январь из Челябинска вывезли более миллиона кубометров снега. Для борьбы с гололедицей потратили более 9,5 тысячи тонн соли» — сообщил Ксензов.

Также Ксензов предложил штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске ежедневно по два раза в день. Наталья Котова поддержала это предложение. Пока в таком формате планируют работать только на этой неделе, но могут и продлить.

В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила управляющим компаниям сбрасывать снег с крыш в городе в срочном порядке. Это связно с тем, что на данный момент в мегаполисе температура переходит в плюс.

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В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега, при этом на борьбу с гололедицей потратили 9,5 тысяч соли. Об этом на аппаратном совещании 5 февраля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «За январь из Челябинска вывезли более миллиона кубометров снега. Для борьбы с гололедицей потратили более 9,5 тысячи тонн соли» — сообщил Ксензов. Также Ксензов предложил штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске ежедневно по два раза в день. Наталья Котова поддержала это предложение. Пока в таком формате планируют работать только на этой неделе, но могут и продлить. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила управляющим компаниям сбрасывать снег с крыш в городе в срочном порядке. Это связно с тем, что на данный момент в мегаполисе температура переходит в плюс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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