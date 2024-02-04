В Челябинске вывезли более миллиона кубометров снега, при этом на борьбу с гололедицей потратили 9,5 тысяч соли. Об этом на аппаратном совещании 5 февраля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
«За январь из Челябинска вывезли более миллиона кубометров снега. Для борьбы с гололедицей потратили более 9,5 тысячи тонн соли» — сообщил Ксензов.
Также Ксензов предложил штаб по уборке и вывозу снега проводить в Челябинске ежедневно по два раза в день. Наталья Котова поддержала это предложение. Пока в таком формате планируют работать только на этой неделе, но могут и продлить.
В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила управляющим компаниям сбрасывать снег с крыш в городе в срочном порядке. Это связно с тем, что на данный момент в мегаполисе температура переходит в плюс.
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