В ХМАО из-за потепления ограничат движение на автозимниках

05 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Техника тяжелее 10 тонн не сможет проехать по зимнику Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ХМАО из-за потепления вводится ограничения на нескольких автозимниках. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». Ограничения вводятся на три дня с седьмого февраля по девятое. «В связи с повышением температуры воздуха от -5С до 0С на зимних автомобильных дорогах: „Сергино — Андра“, „Приобье — Перегребное“ (в т. ч. подъезд к п.Перегребное), „Нарыкары — Мулигорт — Перегребное“, „Урманный — Каменное“ будет введено ограничение движения для всех транспортных средств общей массой более 10 тонн», — указано в посте. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли несколько зимников из-за разрушения дороги тяжелой техникой. Автозимники закрыли в Березовском районе по дороге в Саранпауль.

В ХМАО из-за потепления вводится ограничения на нескольких автозимниках. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». Ограничения вводятся на три дня с седьмого февраля по девятое. «В связи с повышением температуры воздуха от -5С до 0С на зимних автомобильных дорогах: „Сергино — Андра“, „Приобье — Перегребное“ (в т. ч. подъезд к п.Перегребное), „Нарыкары — Мулигорт — Перегребное“, „Урманный — Каменное“ будет введено ограничение движения для всех транспортных средств общей массой более 10 тонн», — указано в посте. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли несколько зимников из-за разрушения дороги тяжелой техникой. Автозимники закрыли в Березовском районе по дороге в Саранпауль.