04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ХМАО из-за потепления ограничат движение на автозимниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Техника тяжелее 10 тонн не сможет проехать по зимнику Фото:

В ХМАО из-за потепления вводится ограничения на нескольких автозимниках. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор».

Ограничения вводятся на три дня с седьмого февраля по девятое. «В связи с повышением температуры воздуха от -5С до 0С на зимних автомобильных дорогах: „Сергино — Андра“, „Приобье — Перегребное“ (в т. ч. подъезд к п.Перегребное), „Нарыкары — Мулигорт — Перегребное“, „Урманный — Каменное“ будет введено ограничение движения для всех транспортных средств общей массой более 10 тонн», — указано в посте.

Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли несколько зимников из-за разрушения дороги тяжелой техникой. Автозимники закрыли в Березовском районе по дороге в Саранпауль.

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В ХМАО из-за потепления вводится ограничения на нескольких автозимниках. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». Ограничения вводятся на три дня с седьмого февраля по девятое. «В связи с повышением температуры воздуха от -5С до 0С на зимних автомобильных дорогах: „Сергино — Андра“, „Приобье — Перегребное“ (в т. ч. подъезд к п.Перегребное), „Нарыкары — Мулигорт — Перегребное“, „Урманный — Каменное“ будет введено ограничение движения для всех транспортных средств общей массой более 10 тонн», — указано в посте. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли несколько зимников из-за разрушения дороги тяжелой техникой. Автозимники закрыли в Березовском районе по дороге в Саранпауль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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