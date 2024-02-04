04 февраля 2024
03 февраля 2024
02 февраля 2024

В ЯНАО вернулся боец, который провел в зоне СВО полтора года. Фото

Ямальский боец СВО прибыл домой на 2 недели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Ямальский боец СВО проведет отпуск в кругу семьи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участника специальной военной операции, который вернулся домой на две недели. Об этом сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья».

«Сегодня в воздушную гавань Салехарда из Екатеринбурга прибыл участник СВО Константин Салиндер. Бойца встречала делегация из 20 человек — общественники, друзья, одноклассники, родные и близкие», — говорится в сообщении.

Мужчина провел полтора года в зоне военной спецоперации. Он вернется на передовую после двухнедельного отдыха в кругу семьи.

Ямальский участник СВО прибыл домой на 2 недели
Ямальский участник СВО прибыл домой на 2 недели
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участника специальной военной операции, который вернулся домой на две недели. Об этом сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Сегодня в воздушную гавань Салехарда из Екатеринбурга прибыл участник СВО Константин Салиндер. Бойца встречала делегация из 20 человек — общественники, друзья, одноклассники, родные и близкие», — говорится в сообщении. Мужчина провел полтора года в зоне военной спецоперации. Он вернется на передовую после двухнедельного отдыха в кругу семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...