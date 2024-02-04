Ямальский боец СВО проведет отпуск в кругу семьи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участника специальной военной операции, который вернулся домой на две недели. Об этом сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья».
«Сегодня в воздушную гавань Салехарда из Екатеринбурга прибыл участник СВО Константин Салиндер. Бойца встречала делегация из 20 человек — общественники, друзья, одноклассники, родные и близкие», — говорится в сообщении.
Мужчина провел полтора года в зоне военной спецоперации. Он вернется на передовую после двухнедельного отдыха в кругу семьи.
Ямальский участник СВО прибыл домой на 2 недели
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