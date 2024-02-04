В ЯНАО вернулся боец, который провел в зоне СВО полтора года. Фото

Ямальский боец СВО прибыл домой на 2 недели

05 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Ямальский боец СВО проведет отпуск в кругу семьи Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участника специальной военной операции, который вернулся домой на две недели. Об этом сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Сегодня в воздушную гавань Салехарда из Екатеринбурга прибыл участник СВО Константин Салиндер. Бойца встречала делегация из 20 человек — общественники, друзья, одноклассники, родные и близкие», — говорится в сообщении. Мужчина провел полтора года в зоне военной спецоперации. Он вернется на передовую после двухнедельного отдыха в кругу семьи. Ямальский участник СВО прибыл домой на 2 недели Фото: telegram-канал «Мы из Приуралья»

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участника специальной военной операции, который вернулся домой на две недели. Об этом сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Сегодня в воздушную гавань Салехарда из Екатеринбурга прибыл участник СВО Константин Салиндер. Бойца встречала делегация из 20 человек — общественники, друзья, одноклассники, родные и близкие», — говорится в сообщении. Мужчина провел полтора года в зоне военной спецоперации. Он вернется на передовую после двухнедельного отдыха в кругу семьи.