После поездки на Чукотку Путин поручил отремонтировать аэропорт

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Доклад по поручению Путина о ремонте аэропорта должен быть представлен до 15 марта Фото:

Президент России Владимир Путин поручил властям Чукотского автономного округа и правительству страны реконструировать аэровокзальный комплекс аэропорта Певек. В этом также будет принимать участие государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа: <…> рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек», — говорится в перечне поручений. Отмечается, что до 15 марта должен быть представлен доклад по этому вопросу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов назначены ответственными за исполнение поручения.

Ранее аэропорт в Перми объявил о конкурсе на реконструкцию зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Начальная и максимальная сумма договора составляет 35,1 млн рублей. Проект ремонта предусматривает обустройство подъемных платформ, монтаж видеонаблюдения, систем пожарной безопасности и прочие работы.

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Президент России Владимир Путин поручил властям Чукотского автономного округа и правительству страны реконструировать аэровокзальный комплекс аэропорта Певек. В этом также будет принимать участие государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа: <…> рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек», — говорится в перечне поручений. Отмечается, что до 15 марта должен быть представлен доклад по этому вопросу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов назначены ответственными за исполнение поручения. Ранее аэропорт в Перми объявил о конкурсе на реконструкцию зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Начальная и максимальная сумма договора составляет 35,1 млн рублей. Проект ремонта предусматривает обустройство подъемных платформ, монтаж видеонаблюдения, систем пожарной безопасности и прочие работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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