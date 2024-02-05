После поездки на Чукотку Путин поручил отремонтировать аэропорт

05 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Доклад по поручению Путина о ремонте аэропорта должен быть представлен до 15 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил властям Чукотского автономного округа и правительству страны реконструировать аэровокзальный комплекс аэропорта Певек. В этом также будет принимать участие государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа: <…> рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек», — говорится в перечне поручений . Отмечается, что до 15 марта должен быть представлен доклад по этому вопросу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов назначены ответственными за исполнение поручения. Ранее аэропорт в Перми объявил о конкурсе на реконструкцию зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Начальная и максимальная сумма договора составляет 35,1 млн рублей. Проект ремонта предусматривает обустройство подъемных платформ, монтаж видеонаблюдения, систем пожарной безопасности и прочие работы.

Президент России Владимир Путин поручил властям Чукотского автономного округа и правительству страны реконструировать аэровокзальный комплекс аэропорта Певек. В этом также будет принимать участие государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа: <…> рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек», — говорится в перечне поручений. Отмечается, что до 15 марта должен быть представлен доклад по этому вопросу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов назначены ответственными за исполнение поручения. Ранее аэропорт в Перми объявил о конкурсе на реконструкцию зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Начальная и максимальная сумма договора составляет 35,1 млн рублей. Проект ремонта предусматривает обустройство подъемных платформ, монтаж видеонаблюдения, систем пожарной безопасности и прочие работы.