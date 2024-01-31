Пермский аэропорт потратит 35 млн рублей на расширение зоны вылета

Пермский аэропорт объявил конкурс на выполнение ремонтных работ по расширению зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Начальная и максимальная цена договора составляет более 35 млн рублей.
«Выполнение ремонтных работ для расширения зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Объявлен прием заявок на конкурс. Начальная и максимальная цена контракта — 35,1 млн рублей. Заказчик — АО „Международный аэропорт Пермь“», — сообщается в конкурсной документации на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
Проект реконструкции зоны вылет предусматривает обустройство подъемных платформ, монтаж систем пожарной безопасности, видеонаблюдения и другие работы. Заявки на конкурс принимаются до 26 февраля 2026 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский аэропорт планируют оснастить радиомаячной системой для захода самолетов на посадку. Конкурс на поиск подрядчика объявила госкорпорация по организации воздушного движения в РФ.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.