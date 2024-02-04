04 февраля 2024

В Нижнем Тагиле нашли мертвым сына известного бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Подросток умер 4 февраля Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего сына известного в городе бизнесмена. Рядом с ним лежал карабин.

Трагедия произошла 4 февраля, сообщает издание TagilCity. Рядом с телом подростка нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. Возбуждено уголовное дело. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там воздержались от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего сына известного в городе бизнесмена. Рядом с ним лежал карабин. Трагедия произошла 4 февраля, сообщает издание TagilCity. Рядом с телом подростка нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. Возбуждено уголовное дело. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...