В Нижнем Тагиле нашли мертвым сына известного бизнесмена

Подросток умер 4 февраля
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего сына известного в городе бизнесмена. Рядом с ним лежал карабин.
Трагедия произошла 4 февраля, сообщает издание TagilCity. Рядом с телом подростка нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. Возбуждено уголовное дело. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, там воздержались от комментариев.
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