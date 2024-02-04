В центре Перми планируют запретить стоянку электросамокатов

Власти Перми хотят запретить размещение электросамокатов в центре города. Соответствующие поправки планируют внести в Правила благоустройства территории города Перми.
«Размещение средств индивидуальной мобильности на велопарковках, расположенных в границах городского центра, а также на улицах особого градостроительного значения — магистралях городского значения, предусмотренных пунктом 11.5.1 настоящих Правил, не допускается», — сказано в проекте решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми. Граница городского центра находится между реками Кама, Данилиха и Егошиха, улицей Чкалова, экстрим-парком, ж/д путями главного и Горнозаводского направления, ж/д вокзалом и Решетниковским спуском. Его площадь — 13 квадратных километров.
Уточняется, что самокаты, оставленные в центре города, будут отвозить на штраф-стоянки. Эти поправки обсудят на публичных слушаниях в пятницу 9 февраля в 18:15 в городской администрации на улице Ленина, 23. Высказать свое мнение о них могут все желающие.
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