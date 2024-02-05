В центре Челябинска ограничат движение из-за строительства метротрама. Карта

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Движение будет ограничено с 7 по 11 февраля Фото:

На двух улицах Челябинска с 7 по 11 февраля ограничат движение из-за строительства метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением буровых работ в рамках строительства первой линии „Север-Юг“ метротрамвая с 7 по 11 февраля движение транспорта по двум улицам частично ограничат по проспекту Победы и на улице Каслинской», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что на проспекте Победы движение будет ограничено на участке от улицы Каслинская до улицы Косарева по крайней левой полосе, а на улице Каслинской на участке от улицы Кожзаводской до улицы Цинковой по крайней левой полосе в обоих направлениях. Работы будут проводить сотрудники ООО «Западно-Уральская Буровая Компания».

На этих участках дорог ограничат движение с 7 по 11 февраля
На этих участках дорог ограничат движение с 7 по 11 февраля

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На двух улицах Челябинска с 7 по 11 февраля ограничат движение из-за строительства метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением буровых работ в рамках строительства первой линии „Север-Юг“ метротрамвая с 7 по 11 февраля движение транспорта по двум улицам частично ограничат по проспекту Победы и на улице Каслинской», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что на проспекте Победы движение будет ограничено на участке от улицы Каслинская до улицы Косарева по крайней левой полосе, а на улице Каслинской на участке от улицы Кожзаводской до улицы Цинковой по крайней левой полосе в обоих направлениях. Работы будут проводить сотрудники ООО «Западно-Уральская Буровая Компания».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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