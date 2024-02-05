В центре Челябинска ограничат движение из-за строительства метротрама. Карта

05 февраля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Движение будет ограничено с 7 по 11 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU На двух улицах Челябинска с 7 по 11 февраля ограничат движение из-за строительства метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением буровых работ в рамках строительства первой линии „Север-Юг“ метротрамвая с 7 по 11 февраля движение транспорта по двум улицам частично ограничат по проспекту Победы и на улице Каслинской», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что на проспекте Победы движение будет ограничено на участке от улицы Каслинская до улицы Косарева по крайней левой полосе, а на улице Каслинской на участке от улицы Кожзаводской до улицы Цинковой по крайней левой полосе в обоих направлениях. Работы будут проводить сотрудники ООО «Западно-Уральская Буровая Компания». На этих участках дорог ограничат движение с 7 по 11 февраля Пресс-служба администрации Челябинска

На двух улицах Челябинска с 7 по 11 февраля ограничат движение из-за строительства метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением буровых работ в рамках строительства первой линии „Север-Юг“ метротрамвая с 7 по 11 февраля движение транспорта по двум улицам частично ограничат по проспекту Победы и на улице Каслинской», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что на проспекте Победы движение будет ограничено на участке от улицы Каслинская до улицы Косарева по крайней левой полосе, а на улице Каслинской на участке от улицы Кожзаводской до улицы Цинковой по крайней левой полосе в обоих направлениях. Работы будут проводить сотрудники ООО «Западно-Уральская Буровая Компания».