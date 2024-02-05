Мантуров: Россия потратит 100 млрд на беспилотники в ближайшие три года

05 февраля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В ВС РФ в 2024 году вырастут поставки в первую очередь в части беспилотников, заявил Денис Мантуров Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ближайшие три года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. «В ближайшую трехлетку — около 100 миллиардов рублей мы (выделяем — прим. URA.RU) на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планах России развивать беспилотную отрасль в ходе международной выставки вооружений World Defense Show. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Мантурова, будут произведены сотни тысяч FPV-дронов и десятки тысяч тяжелых БПЛА. Кроме того, в ВС РФ в 2024 году вырастут поставки, в первую очередь, в части беспилотников, в том числе морских, заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотники очень эффективно решают задачи на фронте в зоне СВО. По его словам, раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической штурмовой авиации сделать это было невозможно, а сейчас решают — и очень успешно, передает RT.

Россия выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ближайшие три года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. «В ближайшую трехлетку — около 100 миллиардов рублей мы (выделяем — прим. URA.RU) на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планах России развивать беспилотную отрасль в ходе международной выставки вооружений World Defense Show. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Мантурова, будут произведены сотни тысяч FPV-дронов и десятки тысяч тяжелых БПЛА. Кроме того, в ВС РФ в 2024 году вырастут поставки, в первую очередь, в части беспилотников, в том числе морских, заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотники очень эффективно решают задачи на фронте в зоне СВО. По его словам, раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической штурмовой авиации сделать это было невозможно, а сейчас решают — и очень успешно, передает RT.