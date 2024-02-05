Мантуров: Россия потратит 100 млрд на беспилотники в ближайшие три года

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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
В ВС РФ в 2024 году вырастут поставки в первую очередь в части беспилотников, заявил Денис Мантуров Фото:

Россия выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ближайшие три года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В ближайшую трехлетку — около 100 миллиардов рублей мы (выделяем — прим. URA.RU) на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планах России развивать беспилотную отрасль в ходе международной выставки вооружений World Defense Show. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По словам Мантурова, будут произведены сотни тысяч FPV-дронов и десятки тысяч тяжелых БПЛА. Кроме того, в ВС РФ в 2024 году вырастут поставки, в первую очередь, в части беспилотников, в том числе морских, заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотники очень эффективно решают задачи на фронте в зоне СВО. По его словам, раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической штурмовой авиации сделать это было невозможно, а сейчас решают — и очень успешно, передает RT.

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Россия выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ближайшие три года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. «В ближайшую трехлетку — около 100 миллиардов рублей мы (выделяем — прим. URA.RU) на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планах России развивать беспилотную отрасль в ходе международной выставки вооружений World Defense Show. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Мантурова, будут произведены сотни тысяч FPV-дронов и десятки тысяч тяжелых БПЛА. Кроме того, в ВС РФ в 2024 году вырастут поставки, в первую очередь, в части беспилотников, в том числе морских, заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотники очень эффективно решают задачи на фронте в зоне СВО. По его словам, раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической штурмовой авиации сделать это было невозможно, а сейчас решают — и очень успешно, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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