Суд постановил снести надстройку над 16-этажным домом в Челябинске

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Омбудсмен Сударенко обратилась в прокуратуру, которая пришла к выводу о незаконности надстройки (архивное фото) Фото:

Калининский райсуд Челябинска признал незаконной надстройку над 16-этажным зданием по адресу улица Каслинская 101Б. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко.

«В Калининский районный суд прокуратурой предъявлено исковое заявление о возложении на управляющую компанию обязанностей по приведению многоквартирного дома в первоначальный вид. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу 23 декабря 2023 года», — сообщила Сударенко.

Омбудсмен добавила, что ранее к ней обращались жители дома с жалобой на то, что надстройка была возведена без учета мнения собственников и создает угрозу их жизни и здоровью. Сударенко после этого обратилась в органы прокуратуры с просьбой провести проверку.

В ходе проверки доводы жильцов нашли подтверждение — надстройка признана незаконной. В течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу надстройка должна быть снесена. Сударенко отметила, что будет следить за исполнением решения суда, обращение жильцов остается на контроле.

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Калининский райсуд Челябинска признал незаконной надстройку над 16-этажным зданием по адресу улица Каслинская 101Б. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко. «В Калининский районный суд прокуратурой предъявлено исковое заявление о возложении на управляющую компанию обязанностей по приведению многоквартирного дома в первоначальный вид. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу 23 декабря 2023 года», — сообщила Сударенко. Омбудсмен добавила, что ранее к ней обращались жители дома с жалобой на то, что надстройка была возведена без учета мнения собственников и создает угрозу их жизни и здоровью. Сударенко после этого обратилась в органы прокуратуры с просьбой провести проверку. В ходе проверки доводы жильцов нашли подтверждение — надстройка признана незаконной. В течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу надстройка должна быть снесена. Сударенко отметила, что будет следить за исполнением решения суда, обращение жильцов остается на контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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