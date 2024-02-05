Суд постановил снести надстройку над 16-этажным домом в Челябинске

05 февраля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Сударенко обратилась в прокуратуру, которая пришла к выводу о незаконности надстройки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Калининский райсуд Челябинска признал незаконной надстройку над 16-этажным зданием по адресу улица Каслинская 101Б. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко. «В Калининский районный суд прокуратурой предъявлено исковое заявление о возложении на управляющую компанию обязанностей по приведению многоквартирного дома в первоначальный вид. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу 23 декабря 2023 года», — сообщила Сударенко. Омбудсмен добавила, что ранее к ней обращались жители дома с жалобой на то, что надстройка была возведена без учета мнения собственников и создает угрозу их жизни и здоровью. Сударенко после этого обратилась в органы прокуратуры с просьбой провести проверку. В ходе проверки доводы жильцов нашли подтверждение — надстройка признана незаконной. В течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу надстройка должна быть снесена. Сударенко отметила, что будет следить за исполнением решения суда, обращение жильцов остается на контроле.

Калининский райсуд Челябинска признал незаконной надстройку над 16-этажным зданием по адресу улица Каслинская 101Б. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко. «В Калининский районный суд прокуратурой предъявлено исковое заявление о возложении на управляющую компанию обязанностей по приведению многоквартирного дома в первоначальный вид. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу 23 декабря 2023 года», — сообщила Сударенко. Омбудсмен добавила, что ранее к ней обращались жители дома с жалобой на то, что надстройка была возведена без учета мнения собственников и создает угрозу их жизни и здоровью. Сударенко после этого обратилась в органы прокуратуры с просьбой провести проверку. В ходе проверки доводы жильцов нашли подтверждение — надстройка признана незаконной. В течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу надстройка должна быть снесена. Сударенко отметила, что будет следить за исполнением решения суда, обращение жильцов остается на контроле.