Глава «Интер РАО» рассказал Путину о сложностях с энергией в Европе

05 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Ковальчук заявил, что Европа сталкивается с проблемами по выработке электроэнергии Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении энергопотреблении в странах Европы на 15-20%. В некоторых европейских странах нечем вырабатывать электроэнергию. «Доля угольной генерации в целом ряде стран превышала в несколько раз долю угольной выработки в России, хотя коллеги говорили, что они стремятся к экологической экономике и борются с выбросами СО2, а цены достигали 1000 евро за мегаватт-час, в России это 25—26 евро», — подчеркнул Ковальчук. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. В качестве примера глава «Интер РАО» привел Финляндию и Германию. Он пояснил, что в Финляндии несколько недель назад цена за один мегаватт-час дошла до 900 евро. Решения, которые были приняты властями страны, привело к тому, что закупаемые резервы с российской Северо-Западной ТЭЦ — отсутствуют. «Когда нет ветра и встает один из блоков их атомной станции „Олкилуото“ <…> приводит к серьезнейшему дефициту и резкому росту цен», — сказал Ковальчук. Говоря о Германии, глава «Интер РАО» напомнил о скачке цен, который произошел в этой европейской стране. Причиной тому стало отсутствие сырья для выработки электроэнергии. «Мы оцениваем ситуацию в их энергетике как крайне негативную. У нас есть цифры по потреблению: с 2021-го по 2023 год в среднем снижение порядка 13%. В Италии — 9%, в Германии — 12%, во Франции — 16%, в Великобритании — 22% снижение», — добавил он. При этом, по словам Ковальчука, энергопотребление в России растет. За последние три года этот показатель вырос на 8,4%. Благодаря этому в Сибири и на Юге страны объявляются дополнительные конкурсы по строительству новой генерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении энергопотреблении в странах Европы на 15-20%. В некоторых европейских странах нечем вырабатывать электроэнергию. «Доля угольной генерации в целом ряде стран превышала в несколько раз долю угольной выработки в России, хотя коллеги говорили, что они стремятся к экологической экономике и борются с выбросами СО2, а цены достигали 1000 евро за мегаватт-час, в России это 25—26 евро», — подчеркнул Ковальчук. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. В качестве примера глава «Интер РАО» привел Финляндию и Германию. Он пояснил, что в Финляндии несколько недель назад цена за один мегаватт-час дошла до 900 евро. Решения, которые были приняты властями страны, привело к тому, что закупаемые резервы с российской Северо-Западной ТЭЦ — отсутствуют. «Когда нет ветра и встает один из блоков их атомной станции „Олкилуото“ <…> приводит к серьезнейшему дефициту и резкому росту цен», — сказал Ковальчук. Говоря о Германии, глава «Интер РАО» напомнил о скачке цен, который произошел в этой европейской стране. Причиной тому стало отсутствие сырья для выработки электроэнергии. «Мы оцениваем ситуацию в их энергетике как крайне негативную. У нас есть цифры по потреблению: с 2021-го по 2023 год в среднем снижение порядка 13%. В Италии — 9%, в Германии — 12%, во Франции — 16%, в Великобритании — 22% снижение», — добавил он. При этом, по словам Ковальчука, энергопотребление в России растет. За последние три года этот показатель вырос на 8,4%. Благодаря этому в Сибири и на Юге страны объявляются дополнительные конкурсы по строительству новой генерации.