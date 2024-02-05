Пермячка с тремя неизлечимо больными детьми в одиночку строит дом. Видео

06 февраля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Надежда Химей занимается строительством дома с 2023 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница поселка Зюкайка Пермского края Надежда Химей одна воспитывает троих сыновей, прикованных к инвалидным коляскам. У детей неизлечимое заболевание — Миодистрофия Дюшенна, когда мышцы тела постепенно отмирают. Сейчас женщина в одиночку в одиночку расширяет частный дом, в котором живет ее семья. Об этом сообщается на сайте благотворительно фонда «Дедморозим», который с 2019 года сопровождает семью Надежды Химей. «Весной 2023 года начали думать, что надо расширяться: душевую сделать, чтобы ребят купать, туалет — у нас нет удобств. Начали фундамент заливать, потом брус купили, поставили стены, крышу закрыли — за один сезон получилось поставить. Сейчас внутри продолжаем строительство», — приводит фонд «Дедморозим» слова Надежды. Благодаря паллиативной службе благотворительного фонда ребята могут находиться дома, в месте со своей мамой, а не в больничной палате. Кроме того, семью навещает психолог. С помощью средств, которые поступили в фонд «Дедморозим от жителей Прикамья, для детей закуплены откашливатель и подъемник. Благодаря этому семья смогла сэкономить средства, которые изначально планировала потратить на приобретение медицинских расходных материалов. Сэкономленные деньги пошли на расширение дома.

Жительница поселка Зюкайка Пермского края Надежда Химей одна воспитывает троих сыновей, прикованных к инвалидным коляскам. У детей неизлечимое заболевание — Миодистрофия Дюшенна, когда мышцы тела постепенно отмирают. Сейчас женщина в одиночку в одиночку расширяет частный дом, в котором живет ее семья. Об этом сообщается на сайте благотворительно фонда «Дедморозим», который с 2019 года сопровождает семью Надежды Химей. «Весной 2023 года начали думать, что надо расширяться: душевую сделать, чтобы ребят купать, туалет — у нас нет удобств. Начали фундамент заливать, потом брус купили, поставили стены, крышу закрыли — за один сезон получилось поставить. Сейчас внутри продолжаем строительство», — приводит фонд «Дедморозим» слова Надежды. Благодаря паллиативной службе благотворительного фонда ребята могут находиться дома, в месте со своей мамой, а не в больничной палате. Кроме того, семью навещает психолог. С помощью средств, которые поступили в фонд «Дедморозим от жителей Прикамья, для детей закуплены откашливатель и подъемник. Благодаря этому семья смогла сэкономить средства, которые изначально планировала потратить на приобретение медицинских расходных материалов. Сэкономленные деньги пошли на расширение дома.