Жительница поселка Зюкайка Пермского края Надежда Химей одна воспитывает троих сыновей, прикованных к инвалидным коляскам. У детей неизлечимое заболевание — Миодистрофия Дюшенна, когда мышцы тела постепенно отмирают. Сейчас женщина в одиночку в одиночку расширяет частный дом, в котором живет ее семья. Об этом сообщается на сайте благотворительно фонда «Дедморозим», который с 2019 года сопровождает семью Надежды Химей.
«Весной 2023 года начали думать, что надо расширяться: душевую сделать, чтобы ребят купать, туалет — у нас нет удобств. Начали фундамент заливать, потом брус купили, поставили стены, крышу закрыли — за один сезон получилось поставить. Сейчас внутри продолжаем строительство», — приводит фонд «Дедморозим» слова Надежды.
Благодаря паллиативной службе благотворительного фонда ребята могут находиться дома, в месте со своей мамой, а не в больничной палате. Кроме того, семью навещает психолог. С помощью средств, которые поступили в фонд «Дедморозим от жителей Прикамья, для детей закуплены откашливатель и подъемник. Благодаря этому семья смогла сэкономить средства, которые изначально планировала потратить на приобретение медицинских расходных материалов. Сэкономленные деньги пошли на расширение дома.
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