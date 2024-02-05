Как сотруднику IT-компании получить отсрочку от службы в армии

До завершения приема заявок на IT-отсрочку от срочной службы остались сутки

05 февраля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Остались сутки до завершения приема заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России 6 февраля заканчивается прием заявлений на получение отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников ИТ-компаний. О том, как работникам сферы айти ее получить — в материале URA.RU. Как подать заявку Заявку об отсрочке можно подать на интернет-портале Госуслуг. Прием заявлений от сотрудников ИТ-компаний на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва 2024 года заканчивается 6 февраля в 23:59 по московскому времени. Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 10 февраля. Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке. Основные критерии для отсрочки Российское гражданство, мужской пол;

Возраст — от 18 до 30 лет;

Работа по трудовому договору;

Нормальная продолжительность рабочего дня;

Высшее образование по специальности из перечня;

Работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. При этом компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года;

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

В России 6 февраля заканчивается прием заявлений на получение отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников ИТ-компаний. О том, как работникам сферы айти ее получить — в материале URA.RU. Заявку об отсрочке можно подать на интернет-портале Госуслуг. Прием заявлений от сотрудников ИТ-компаний на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва 2024 года заканчивается 6 февраля в 23:59 по московскому времени. Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 10 февраля. Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.