Как сотруднику IT-компании получить отсрочку от службы в армии

До завершения приема заявок на IT-отсрочку от срочной службы остались сутки
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Военный билет. Екатеринбург, новобранец, приписное удостоверение, призыв в армию
Остались сутки до завершения приема заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы Фото:

В России 6 февраля заканчивается прием заявлений на получение отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников ИТ-компаний. О том, как работникам сферы айти ее получить — в материале URA.RU.

Как подать заявку

Заявку об отсрочке можно подать на интернет-портале Госуслуг. Прием заявлений от сотрудников ИТ-компаний на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва 2024 года заканчивается 6 февраля в 23:59 по московскому времени.

Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 10 февраля.

Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

Основные критерии для отсрочки

  • Российское гражданство, мужской пол;
  • Возраст — от 18 до 30 лет;
  • Работа по трудовому договору;
  • Нормальная продолжительность рабочего дня;
  • Высшее образование по специальности из перечня;
  • Работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. При этом компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года;
  • Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

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В России 6 февраля заканчивается прием заявлений на получение отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников ИТ-компаний. О том, как работникам сферы айти ее получить — в материале URA.RU. Заявку об отсрочке можно подать на интернет-портале Госуслуг. Прием заявлений от сотрудников ИТ-компаний на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва 2024 года заканчивается 6 февраля в 23:59 по московскому времени. Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 10 февраля. Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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