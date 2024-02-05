Генсек ООН осудил ВСУ за удары по мирному Лисичанску

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска», — сказал Дюжаррик РИА Новости. Он добавил, что нападения на гражданское население и инфраструктуру запрещены и должны быть немедленно прекращены.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения. По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. URA.RU публиковало фоторепортаж с места событий. В результате удара также погиб министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко.
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