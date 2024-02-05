Глава ЛНР подтвердил гибель министра ЧС при ударе ВСУ по Лисичанску

05 февраля 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник подтвердил информацию о гибели министра ЧС ЛНР от удара ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля из-за удара ВСУ по пекарне Лисичанска. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Во время жестокого обстрела погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что Потелещенко был мужественным человеком и профессионалом, а также решительным командиром, которому можно было доверять. Пасечник выразил соболезнования родным и близким и пообещал отомстить за гибель полковника. Ранее появилась информация о смерти Потелещенко. Отмечалось, что он погиб от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске.

Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля из-за удара ВСУ по пекарне Лисичанска. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Во время жестокого обстрела погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что Потелещенко был мужественным человеком и профессионалом, а также решительным командиром, которому можно было доверять. Пасечник выразил соболезнования родным и близким и пообещал отомстить за гибель полковника. Ранее появилась информация о смерти Потелещенко. Отмечалось, что он погиб от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске.