Глава ЛНР подтвердил гибель министра ЧС при ударе ВСУ по Лисичанску

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник подтвердил информацию о гибели министра ЧС ЛНР от удара ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля из-за удара ВСУ по пекарне Лисичанска. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Во время жестокого обстрела погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что Потелещенко был мужественным человеком и профессионалом, а также решительным командиром, которому можно было доверять. Пасечник выразил соболезнования родным и близким и пообещал отомстить за гибель полковника.

Ранее появилась информация о смерти Потелещенко. Отмечалось, что он погиб от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске.

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Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля из-за удара ВСУ по пекарне Лисичанска. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Во время жестокого обстрела погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что Потелещенко был мужественным человеком и профессионалом, а также решительным командиром, которому можно было доверять. Пасечник выразил соболезнования родным и близким и пообещал отомстить за гибель полковника. Ранее появилась информация о смерти Потелещенко. Отмечалось, что он погиб от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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