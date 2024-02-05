ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Крыма

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Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, трофеи, сву, сирийский перелом, взрывное устройство, бомба, фугас
Злоумышленники по заданию СБУ готовили подрыв автомобиля Фото:

ФСБ задержала группу россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины готовила теракт в отношении одного из руководителей Крыма. В настоящее время все задержанные дали признательные показания.

«Предотвращен теракт, организованный СБУ в отношении одного из руководителей Республики Крым. Задержаны трое россиян», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Согласно данным ФСБ, злоумышленники по заданию СБУ готовили подрыв автомобиля в Симферополе. Они хотели взорвать машину с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, изготовленного из немецкой противотанковой мины с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг. Второе СВУ было изготовлено с использованием импортной взрывчатки на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Возбуждены уголовные дела.

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ФСБ задержала группу россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины готовила теракт в отношении одного из руководителей Крыма. В настоящее время все задержанные дали признательные показания. «Предотвращен теракт, организованный СБУ в отношении одного из руководителей Республики Крым. Задержаны трое россиян», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Согласно данным ФСБ, злоумышленники по заданию СБУ готовили подрыв автомобиля в Симферополе. Они хотели взорвать машину с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, изготовленного из немецкой противотанковой мины с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг. Второе СВУ было изготовлено с использованием импортной взрывчатки на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Возбуждены уголовные дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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