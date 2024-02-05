ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Крыма

ФСБ задержала группу россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины готовила теракт в отношении одного из руководителей Крыма. В настоящее время все задержанные дали признательные показания.
«Предотвращен теракт, организованный СБУ в отношении одного из руководителей Республики Крым. Задержаны трое россиян», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Согласно данным ФСБ, злоумышленники по заданию СБУ готовили подрыв автомобиля в Симферополе. Они хотели взорвать машину с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, изготовленного из немецкой противотанковой мины с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг. Второе СВУ было изготовлено с использованием импортной взрывчатки на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Возбуждены уголовные дела.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.