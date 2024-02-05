ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Крыма: что известно

ФСБ задержала россиян, готовивших покушение на одного из руководителей Крыма

05 февраля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

В Крыму сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц, которая готовила теракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию Службой безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины. Возбуждены уголовные дела. URA.RU приводит всю известную информацию о готовящемся теракте. ФСБ предотвратила теракт В Крыму сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря, Шевченко и Ананьева, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ. Там добавили, что все задержанные дали признательные показания. Согласно данным службы безопасности, злоумышленники готовили подрыв автомобиля в Симферополе. Они хотели взорвать машину с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства (СВУ), изготовленного из немецкой противотанковой мины с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг. Второе СВУ было изготовлено с использованием импортной взрывчатки на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Возбуждены уголовные дела. Признания задержанных Задержанный Боднарь рассказал, что в гараже, найденном по заданию СБУ, в тайнике хранилась мина. Предназначалась она для нападения на кортеж одного из руководителей Крыма. Подозреваемая Шевченко призналась, что задание от СБУ поступило в октябре 2023-го. Подготовка к теракту шла с конца января по начало февраля 2024 года. Мину для взрыва супруги Бондарь и Шевченко везли в Крым из Мелитополя в газовом баллоне машины. Взрывное устройство они спрятали в гараже и начали планировать теракт, они следили за маршрутом автомобиля в Симферополе. Мера пресечения Задержанным избрали меру пресечения. Как сообщили в ФСБ РФ всех троих задержанных арестовали на два месяца. Один из задержанных — уроженец Запорожья, его жена — гражданка РФ и Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию Службой безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины. Возбуждены уголовные дела. URA.RU приводит всю известную информацию о готовящемся теракте. В Крыму сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря, Шевченко и Ананьева, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ. Там добавили, что все задержанные дали признательные показания. Согласно данным службы безопасности, злоумышленники готовили подрыв автомобиля в Симферополе. Они хотели взорвать машину с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства (СВУ), изготовленного из немецкой противотанковой мины с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг. Второе СВУ было изготовлено с использованием импортной взрывчатки на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Возбуждены уголовные дела. Задержанный Боднарь рассказал, что в гараже, найденном по заданию СБУ, в тайнике хранилась мина. Предназначалась она для нападения на кортеж одного из руководителей Крыма. Подозреваемая Шевченко призналась, что задание от СБУ поступило в октябре 2023-го. Подготовка к теракту шла с конца января по начало февраля 2024 года. Мину для взрыва супруги Бондарь и Шевченко везли в Крым из Мелитополя в газовом баллоне машины. Взрывное устройство они спрятали в гараже и начали планировать теракт, они следили за маршрутом автомобиля в Симферополе. Задержанным избрали меру пресечения. Как сообщили в ФСБ РФ всех троих задержанных арестовали на два месяца. Один из задержанных — уроженец Запорожья, его жена — гражданка РФ и Украины.