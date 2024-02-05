05 февраля 2024

Пермячку, чья квартира загорелась из-за курения, спасли пожарные

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Пожарные вывели женщину из горящей квартиры Фото:

В Краснокамске Пермского края пожарные спасли женщину с котенком, чья квартира загорелась из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка уснула с непотушенной сигаретой, а когда проснулась, не смогла самостоятельно покинуть квартиру. Пожарные вывели женщину с котенком при помощи спасательного устройства», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Самостоятельно эвакуировались еще 19 жильцов девятиэтажного дома. В тушении пожара участвовали девять человек и три пожарных машины.

Пожар в квартире начался из-за непотушенной сигареты
Пожар в квартире начался из-за непотушенной сигареты

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В Краснокамске Пермского края пожарные спасли женщину с котенком, чья квартира загорелась из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка уснула с непотушенной сигаретой, а когда проснулась, не смогла самостоятельно покинуть квартиру. Пожарные вывели женщину с котенком при помощи спасательного устройства», — сообщили в telegram-канале ведомства. Самостоятельно эвакуировались еще 19 жильцов девятиэтажного дома. В тушении пожара участвовали девять человек и три пожарных машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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