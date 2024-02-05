Пермячку, чья квартира загорелась из-за курения, спасли пожарные

Пожарные вывели женщину из горящей квартиры
В Краснокамске Пермского края пожарные спасли женщину с котенком, чья квартира загорелась из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка уснула с непотушенной сигаретой, а когда проснулась, не смогла самостоятельно покинуть квартиру. Пожарные вывели женщину с котенком при помощи спасательного устройства», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Самостоятельно эвакуировались еще 19 жильцов девятиэтажного дома. В тушении пожара участвовали девять человек и три пожарных машины.
Пожар в квартире начался из-за непотушенной сигареты
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