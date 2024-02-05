Байден наложил вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины в случае его одобрения американским Конгрессом. Об этом говорится в письменном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.
«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето. Администрация призывает обе палаты Конгресса отвергнуть политическую уловку и как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности,» —
Законопроект Сената США ранее предполагал выделение средств на ПВО Израиля. Представленный американским Сенатом проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ США, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около четырех миллиардов долларов на укрепление системы ПВО Израиля, включая около 1,2 млрд долларов на закупку системы противоракетной обороны «Железный луч», сообщает «Национальная служба новостей».
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