Байден наложил вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

06 февраля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Если бы Байдену был представлен этот законопроект, он наложил бы вето Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины в случае его одобрения американским Конгрессом. Об этом говорится в письменном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома. «Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето. Администрация призывает обе палаты Конгресса отвергнуть политическую уловку и как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности,» — говорится в сообщении. Законопроект Сената США ранее предполагал выделение средств на ПВО Израиля. Представленный американским Сенатом проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ США, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около четырех миллиардов долларов на укрепление системы ПВО Израиля, включая около 1,2 млрд долларов на закупку системы противоракетной обороны «Железный луч», сообщает «Национальная служба новостей».

Президент США Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины в случае его одобрения американским Конгрессом. Об этом говорится в письменном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома. «Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето. Администрация призывает обе палаты Конгресса отвергнуть политическую уловку и как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности,» — говорится в сообщении. Законопроект Сената США ранее предполагал выделение средств на ПВО Израиля. Представленный американским Сенатом проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ США, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около четырех миллиардов долларов на укрепление системы ПВО Израиля, включая около 1,2 млрд долларов на закупку системы противоракетной обороны «Железный луч», сообщает «Национальная служба новостей».