05 февраля 2024

Россия покажет миру новое оружие в 2024 году

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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, макет, самолет, ладога, тврс44, тврс 44, тврс-44
Рынок показывает высокий спрос на российскую продукцию Фото:

Россия в 2024 году на мировом рынке покажет новые образцы оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения», — отметил Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщают РИА Новости. Заказчиков из-за границы заинтересовал показанный ранее в Кронштадте комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». Он представлен на World Defense Show 2024 и может быть интересен государствам, имеющим выход к морю.

Всего около 30 видов продукции военного назначения получили разрешение на экспорт из России в 2023 году. В их числе комплекс средств оповещения и связи «Набат», бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и импортозамещенный «Тайфун-К», сообщило агентство.

В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле. Российский лидер упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые востребованы в высшей степени. Но вооружение необходимо и самой России, добавил президент, пишет «Национальная служба новостей».

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Россия в 2024 году на мировом рынке покажет новые образцы оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения», — отметил Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщают РИА Новости. Заказчиков из-за границы заинтересовал показанный ранее в Кронштадте комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». Он представлен на World Defense Show 2024 и может быть интересен государствам, имеющим выход к морю. Всего около 30 видов продукции военного назначения получили разрешение на экспорт из России в 2023 году. В их числе комплекс средств оповещения и связи «Набат», бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и импортозамещенный «Тайфун-К», сообщило агентство. В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле. Российский лидер упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые востребованы в высшей степени. Но вооружение необходимо и самой России, добавил президент, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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