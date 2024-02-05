Пассажир ВАЗ после ДТП обратился к медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) поздно вечером 5 февраля водитель автомобиля ВАЗ въехал в опору освещения. В результате ДТП ехавший с ним пассажир получил травмы и был госпитализирован. Информацию об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Около 23 часов 45 минут 5 февраля в городе Ноябрьск водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель отечественного авто не справился с управлением. ДТП произошло в районе дома 42 по улице Высоцкого.