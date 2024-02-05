05 февраля 2024
04 февраля 2024

В ЯНАО пассажир авто попал в больницу после столкновения машины со столбом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Пассажир ВАЗ после ДТП обратился к медикам Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) поздно вечером 5 февраля водитель автомобиля ВАЗ въехал в опору освещения. В результате ДТП ехавший с ним пассажир получил травмы и был госпитализирован. Информацию об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Около 23 часов 45 минут 5 февраля в городе Ноябрьск водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель отечественного авто не справился с управлением. ДТП произошло в районе дома 42 по улице Высоцкого.

Пассажир отечественного авто получил травмы и был доставлен в больницу
Пассажир отечественного авто получил травмы и был доставлен в больницу

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В Ноябрьске (ЯНАО) поздно вечером 5 февраля водитель автомобиля ВАЗ въехал в опору освещения. В результате ДТП ехавший с ним пассажир получил травмы и был госпитализирован. Информацию об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. «Около 23 часов 45 минут 5 февраля в городе Ноябрьск водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель отечественного авто не справился с управлением. ДТП произошло в районе дома 42 по улице Высоцкого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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