05 февраля 2024

На свердловской трассе столкнулись грузовик и машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии движение на участке трассы затруднено (архивное фото)
Из-за аварии движение на участке трассы затруднено (архивное фото) Фото:

На трассе Камышлов-Сухой Лог столкнулись грузовик и ВАЗ. Движение на этом участке дороги затруднено, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля и ВАЗ-2114. Движение на трассе между сел Курьи и Новопышминский затруднено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ДТП пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля. Медики оказывают ей помощь. На месте аварии также работают сотрудники МЧС.

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На трассе Камышлов-Сухой Лог столкнулись грузовик и ВАЗ. Движение на этом участке дороги затруднено, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля и ВАЗ-2114. Движение на трассе между сел Курьи и Новопышминский затруднено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ДТП пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля. Медики оказывают ей помощь. На месте аварии также работают сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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