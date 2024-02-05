Из-за аварии движение на участке трассы затруднено (архивное фото)
На трассе Камышлов-Сухой Лог столкнулись грузовик и ВАЗ. Движение на этом участке дороги затруднено, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля и ВАЗ-2114. Движение на трассе между сел Курьи и Новопышминский затруднено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
В ДТП пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля. Медики оказывают ей помощь. На месте аварии также работают сотрудники МЧС.
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