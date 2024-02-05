Пассажиров Utair заставили проходить повторную регистрацию из-за нехватки мест в самолете

Пассажира авиакомпании Utair не посадили в самолет при наличии свободных мест

Пассажиру Utair не хватило места в самолете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пассажиров самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, заставили проходить повторную регистрацию из-за того, что одному человеку не хватило места в эконом-классе. Очевидцы утверждают, что в бизнес-классе были свободные кресла, но экипаж не захотел посадить мужчину на места с повышенной стоимостью.

«Мужчину, летящего из Минеральных вод в Москву, зарегистрировали на рейс и пустили на самолет, а когда на его месте оказался другой человек, просто попросили уйти: представители Utair заявили, что для пассажира нет сидения, хотя в бизнес-классе были свободные места. Из-за инцидента всех пассажиров сняли с борта и заставили проходить повторную регистрацию», — сообщил telegram-канал Readovka.

После повторной регистрации пассажира не пустили на борт и не выдали посадочный талон. Мужчине предложили лететь следующим рейсом, на который все билеты также были проданы. Позже, в качестве извинения, компания перечислила на счет пассажира две тысячи бонусов на следующие полеты.

Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор оштрафовал Utair за продажу места в самолете, которое уже было куплено другим пассажиром. Авиакомпания нарушила законодательство о защите прав потребителей.