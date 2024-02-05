Директора тюменской компании осудили за неуплату налогов на 19,5 млн рублей

В Тобольске (Тюменская область) осудили директора ООО «Антикор-М», который уклонялся от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В период с сентября 2021 года по март 2022 года подсудимый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений по операциям с контрагентами при осуществлении строительно-монтажных работ. При этом фактически работы по вышеуказанным документам (счет-фактурам) организациями не выполнялись и не поставлялись», — указано в прокуратуре.
За четвертый квартал 2021 года компания не заплатила более 19,5 млн рублей налогов. Суд назначил директору организации 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
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