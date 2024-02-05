Директора тюменской компании осудили за неуплату налогов на 19,5 млн рублей

06 февраля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

За четвертый квартал 2021 года компания не заплатила более 19,5 млн рублей налогов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) осудили директора ООО «Антикор-М», который уклонялся от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В период с сентября 2021 года по март 2022 года подсудимый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений по операциям с контрагентами при осуществлении строительно-монтажных работ. При этом фактически работы по вышеуказанным документам (счет-фактурам) организациями не выполнялись и не поставлялись», — указано в прокуратуре. За четвертый квартал 2021 года компания не заплатила более 19,5 млн рублей налогов. Суд назначил директору организации 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

В Тобольске (Тюменская область) осудили директора ООО «Антикор-М», который уклонялся от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В период с сентября 2021 года по март 2022 года подсудимый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений по операциям с контрагентами при осуществлении строительно-монтажных работ. При этом фактически работы по вышеуказанным документам (счет-фактурам) организациями не выполнялись и не поставлялись», — указано в прокуратуре. За четвертый квартал 2021 года компания не заплатила более 19,5 млн рублей налогов. Суд назначил директору организации 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.