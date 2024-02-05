05 февраля 2024

В Кургане из-за свечи сгорела квартира. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Кургана оставила без присмотра свечу на кухне (архивное фото) Фото:

В Кургане 5 февраля из-за непотушенной свечи произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Данная информация размещена в группе Главного управления МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Хозяйка квартиры, пожилая женщина, зажгла свечу на кухонном столе, после чего легла спать, оставив ее гореть без присмотра. Проснулась она от запаха дыма. Выйдя в коридор, она увидела, что стол охвачен огнем. Она поспешила немедленно покинуть квартиру, дверной замок заклинило, но чудом ей удалось спастись. В едком дыму была уже не только квартира, но и вся лестничная клетка», — указано в сообщении.

Сотрудники МЧС спасли 92-летнюю пенсионерку и ее соседку. Другие жильцы дома, расположенного на ул. Пролетарской эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Его потушили через 42 минуты. Пожар тушили 17 человек и пять единиц техники.

Площадь пожара составила десять квадратных метров
Площадь пожара составила десять квадратных метров
Фото:

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В Кургане 5 февраля из-за непотушенной свечи произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Данная информация размещена в группе Главного управления МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Хозяйка квартиры, пожилая женщина, зажгла свечу на кухонном столе, после чего легла спать, оставив ее гореть без присмотра. Проснулась она от запаха дыма. Выйдя в коридор, она увидела, что стол охвачен огнем. Она поспешила немедленно покинуть квартиру, дверной замок заклинило, но чудом ей удалось спастись. В едком дыму была уже не только квартира, но и вся лестничная клетка», — указано в сообщении. Сотрудники МЧС спасли 92-летнюю пенсионерку и ее соседку. Другие жильцы дома, расположенного на ул. Пролетарской эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Его потушили через 42 минуты. Пожар тушили 17 человек и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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