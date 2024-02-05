В Кургане из-за свечи сгорела квартира. Фото, видео

06 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана оставила без присмотра свечу на кухне (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане 5 февраля из-за непотушенной свечи произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Данная информация размещена в группе Главного управления МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Хозяйка квартиры, пожилая женщина, зажгла свечу на кухонном столе, после чего легла спать, оставив ее гореть без присмотра. Проснулась она от запаха дыма. Выйдя в коридор, она увидела, что стол охвачен огнем. Она поспешила немедленно покинуть квартиру, дверной замок заклинило, но чудом ей удалось спастись. В едком дыму была уже не только квартира, но и вся лестничная клетка», — указано в сообщении. Сотрудники МЧС спасли 92-летнюю пенсионерку и ее соседку. Другие жильцы дома, расположенного на ул. Пролетарской эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Его потушили через 42 минуты. Пожар тушили 17 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила десять квадратных метров Фото: группа Главного управления МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/public143952600?w=wall-143952600_8638

В Кургане 5 февраля из-за непотушенной свечи произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Данная информация размещена в группе Главного управления МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Хозяйка квартиры, пожилая женщина, зажгла свечу на кухонном столе, после чего легла спать, оставив ее гореть без присмотра. Проснулась она от запаха дыма. Выйдя в коридор, она увидела, что стол охвачен огнем. Она поспешила немедленно покинуть квартиру, дверной замок заклинило, но чудом ей удалось спастись. В едком дыму была уже не только квартира, но и вся лестничная клетка», — указано в сообщении. Сотрудники МЧС спасли 92-летнюю пенсионерку и ее соседку. Другие жильцы дома, расположенного на ул. Пролетарской эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Его потушили через 42 минуты. Пожар тушили 17 человек и пять единиц техники.