05 февраля 2024

У тюменских камер уличного видеонаблюдения появится функция, опасная для водителей

Тюменских водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
За разговоры по телефону во время движения водителей могут оштрафовать на 1500 рублей Фото:

В ближайшее время на улицах Тюмени могут появиться камеры видеофиксации, которые распознают разговаривающих по телефону водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Пока таких камер нет, но они могут появиться в ближайшем будущем, рассказали нам в пресс-службе УГИБДД по региону. В соседнем Екатеринбурге всего семь таких дорожных комплексов за полгода поймали на разговорах 1157 водителей. Штраф — 1 500 рублей», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Согласно ст. 12.36.1. КоАП РФ, водителям разрешено пользоваться мобильным телефоном во время движения только при помощи устройств, позволяющих вести переговоры без использования рук (устройства Hands free — прим. ред.). За нарушение указанного требования предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

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В ближайшее время на улицах Тюмени могут появиться камеры видеофиксации, которые распознают разговаривающих по телефону водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Пока таких камер нет, но они могут появиться в ближайшем будущем, рассказали нам в пресс-службе УГИБДД по региону. В соседнем Екатеринбурге всего семь таких дорожных комплексов за полгода поймали на разговорах 1157 водителей. Штраф — 1 500 рублей», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. Согласно ст. 12.36.1. КоАП РФ, водителям разрешено пользоваться мобильным телефоном во время движения только при помощи устройств, позволяющих вести переговоры без использования рук (устройства Hands free — прим. ред.). За нарушение указанного требования предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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