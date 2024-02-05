У тюменских камер уличного видеонаблюдения появится функция, опасная для водителей

Тюменских водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения

06 февраля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

За разговоры по телефону во время движения водителей могут оштрафовать на 1500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшее время на улицах Тюмени могут появиться камеры видеофиксации, которые распознают разговаривающих по телефону водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Пока таких камер нет, но они могут появиться в ближайшем будущем, рассказали нам в пресс-службе УГИБДД по региону. В соседнем Екатеринбурге всего семь таких дорожных комплексов за полгода поймали на разговорах 1157 водителей. Штраф — 1 500 рублей», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. Согласно ст. 12.36.1. КоАП РФ, водителям разрешено пользоваться мобильным телефоном во время движения только при помощи устройств, позволяющих вести переговоры без использования рук (устройства Hands free — прим. ред.). За нарушение указанного требования предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

В ближайшее время на улицах Тюмени могут появиться камеры видеофиксации, которые распознают разговаривающих по телефону водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Пока таких камер нет, но они могут появиться в ближайшем будущем, рассказали нам в пресс-службе УГИБДД по региону. В соседнем Екатеринбурге всего семь таких дорожных комплексов за полгода поймали на разговорах 1157 водителей. Штраф — 1 500 рублей», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. Согласно ст. 12.36.1. КоАП РФ, водителям разрешено пользоваться мобильным телефоном во время движения только при помощи устройств, позволяющих вести переговоры без использования рук (устройства Hands free — прим. ред.). За нарушение указанного требования предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.