Челябинские эксперты раскрыли, где искать самые дешевые квартиры в новостройках

В Челябинске самые дешевые квартиры в новостройках продаются в Советском районе

06 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Самые дешевые квартиры в новостройках в среднем продаются по 108 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые дешевые квартиры в новостройках в 2024 году продаются в Советском районе Челябинска и в Сосновском районе под Челябинском. Но чтобы приобрести недорогое жилье, необходимо учитывать все нюансы, о них URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Самые доступные по стоимости квадратного метра новостройки в феврале 2024 года расположены за пределами городской черты в Сосновском районе, в 15-20 минутах от города можно купить квартиру по стоимости от 76 до 80 тысяч за квадратный метр. А вот самую недорогую квартиру по стоимости лучше всего приобретать в Советском районе, ведь за 24-х метровую студию здесь просят 2,575 млн рублей по цене 108 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил руководитель департамента. При этом, по словам Найденова, такое понятие, как дешевая новостройка в 2023 году стало предельно относительным. Сравнивать стоимость квартир по цене квадратного метра или по общей стоимости жилья стало довольно сложно, ведь на сегодняшний день они могут существенно отличаться. При этом, по словам Найденова, следует учитывать, что самые доступные по стоимости квадратного метра новостройки, которые находятся в Сосновском районе, это трехкомнатные квартиры площадью 76-83 квадратных метров, их стоимость составляет более шести миллионов рублей. Если же рассматривать недорогое жилье в новостройках Челябинска в Советском районе от 100 тысяч рублей за квадрат, то выгоднее всего его покупать на средней стадии строительства. Это самая дешевая квартира от застройщика с возможностью получить ключи в начале 2025 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые дешевые квартиры в новостройках в 2024 году продаются в Советском районе Челябинска и в Сосновском районе под Челябинском. Но чтобы приобрести недорогое жилье, необходимо учитывать все нюансы, о них URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Самые доступные по стоимости квадратного метра новостройки в феврале 2024 года расположены за пределами городской черты в Сосновском районе, в 15-20 минутах от города можно купить квартиру по стоимости от 76 до 80 тысяч за квадратный метр. А вот самую недорогую квартиру по стоимости лучше всего приобретать в Советском районе, ведь за 24-х метровую студию здесь просят 2,575 млн рублей по цене 108 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил руководитель департамента. При этом, по словам Найденова, такое понятие, как дешевая новостройка в 2023 году стало предельно относительным. Сравнивать стоимость квартир по цене квадратного метра или по общей стоимости жилья стало довольно сложно, ведь на сегодняшний день они могут существенно отличаться. При этом, по словам Найденова, следует учитывать, что самые доступные по стоимости квадратного метра новостройки, которые находятся в Сосновском районе, это трехкомнатные квартиры площадью 76-83 квадратных метров, их стоимость составляет более шести миллионов рублей. Если же рассматривать недорогое жилье в новостройках Челябинска в Советском районе от 100 тысяч рублей за квадрат, то выгоднее всего его покупать на средней стадии строительства. Это самая дешевая квартира от застройщика с возможностью получить ключи в начале 2025 года.